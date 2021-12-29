Пропавшая в Тюменской области женщина найдена мертвой

Пропавшую Ольгу Пермякову искали четыре дня Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пропавшая четыре дня назад жительница Тюменской области, 34-летняя Ольга Пермякова, найдена погибшей. Информация об этом размещена в группе областного отделения поискового отряда «ЛизаАлерт».

«Пермякова Ольга найдена, погибла. Выражаем соболезнования родным и близким. Спасибо всем, кто принимал участие в распространении информации», — такое сообщение появилось в группе «ЛизыАлерт» по Тюменской области в социальной сети «ВКонтакте».

Детали гибели женщины поисковики не разглашают. Известно, что Ольга пропала 26 декабря в селе Юргинское Юргинского района. По данным ориентировки, она ушла из медучреждения и больше ее никто не видел.

Ранее вблизи Тюмени прямо посреди трассы пропала 35-летняя Татьяна Савченкова. Ее разыскивают почти полгода.