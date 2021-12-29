29 декабря 2021
28 декабря 2021

Пропавшая в Тюменской области женщина найдена мертвой

© Служба новостей «URA.RU»
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Пропавшую Ольгу Пермякову искали четыре дня Фото:

Пропавшая четыре дня назад жительница Тюменской области, 34-летняя Ольга Пермякова, найдена погибшей. Информация об этом размещена в группе областного отделения поискового отряда «ЛизаАлерт».

«Пермякова Ольга найдена, погибла. Выражаем соболезнования родным и близким. Спасибо всем, кто принимал участие в распространении информации», — такое сообщение появилось в группе «ЛизыАлерт» по Тюменской области в социальной сети «ВКонтакте».

Детали гибели женщины поисковики не разглашают. Известно, что Ольга пропала 26 декабря в селе Юргинское Юргинского района. По данным ориентировки, она ушла из медучреждения и больше ее никто не видел.

Ранее вблизи Тюмени прямо посреди трассы пропала 35-летняя Татьяна Савченкова. Ее разыскивают почти полгода.

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Пропавшая четыре дня назад жительница Тюменской области, 34-летняя Ольга Пермякова, найдена погибшей. Информация об этом размещена в группе областного отделения поискового отряда «ЛизаАлерт». «Пермякова Ольга найдена, погибла. Выражаем соболезнования родным и близким. Спасибо всем, кто принимал участие в распространении информации», — такое сообщение появилось в группе «ЛизыАлерт» по Тюменской области в социальной сети «ВКонтакте». Детали гибели женщины поисковики не разглашают. Известно, что Ольга пропала 26 декабря в селе Юргинское Юргинского района. По данным ориентировки, она ушла из медучреждения и больше ее никто не видел. Ранее вблизи Тюмени прямо посреди трассы пропала 35-летняя Татьяна Савченкова. Ее разыскивают почти полгода.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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