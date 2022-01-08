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31 декабря 2021

Пермяков за 1,8 млн рублей спросят об отношении к власти

© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг против сокращения врачей и закрытия отделений в районной больнице. Село Уинское. Пермский край , подписи, толпа
Жителей Перми спросят о доверии к власти Фото:

Администрация Перми проведет социологическое исследование, цель которого — выяснить отношение жителей к социально-экономической ситуации в городе. О проведении открытый аукциона в электронной форме сообщается на сайте Госзакупок. Начальная цена контракта — 1 850 000 рублей.

«Задачи: оценка степени удовлетворенности респондентов проживанием в городе Перми (качество и доступность услуг в социальной сфере (образование, физкультура и спорт, культура), качество и комфорт городской среды (благоустройство, ЖКХ, транспорт, дороги, архитектурный облик города, безопасность, экология); оценка уровня доверия к органам власти города Перми и степени информированности населения о деятельности органов власти», — указано в техзадании.

Кроме этого чиновники намерены узнать о том, что, по мнению пермяков, мешает развитию города. Исследование будет сравниваться с предыдущими соцопросами, проведенными за период с 2014 по 2021 годы. Также власти Пермского края с помощью СМИ расскажут жителям региона о том, чем занимаются депутаты, которых они избрали. Законодательное собрание края готово потратить на это 12,5 млн рублей.

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Администрация Перми проведет социологическое исследование, цель которого — выяснить отношение жителей к социально-экономической ситуации в городе. О проведении открытый аукциона в электронной форме сообщается на сайте Госзакупок. Начальная цена контракта — 1 850 000 рублей. «Задачи: оценка степени удовлетворенности респондентов проживанием в городе Перми (качество и доступность услуг в социальной сфере (образование, физкультура и спорт, культура), качество и комфорт городской среды (благоустройство, ЖКХ, транспорт, дороги, архитектурный облик города, безопасность, экология); оценка уровня доверия к органам власти города Перми и степени информированности населения о деятельности органов власти», — указано в техзадании. Кроме этого чиновники намерены узнать о том, что, по мнению пермяков, мешает развитию города. Исследование будет сравниваться с предыдущими соцопросами, проведенными за период с 2014 по 2021 годы. Также власти Пермского края с помощью СМИ расскажут жителям региона о том, чем занимаются депутаты, которых они избрали. Законодательное собрание края готово потратить на это 12,5 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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