11 января 2022

Скульптор Грюнберг призвал снести памятник Ленину в Екатеринбурге

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Новогодняя иллюминация на улицах города. Екатеринбург, памятник ленину, новогоднее оформление
Грюнберг уверен, что на месте вождя пролетариата должен стоять император Фото:

Екатеринбургский скульптор Константин Грюнберг предложил заменить памятники Владимиру Ленину и Якову Свердлову на фигуры императора Александра Третьего и императрицы Екатерины Первой. Это поможет решить проблему с градостроительной концепцией центра города, заявил мастер в разговоре с URA.RU.

«Вы посмотрите на градостроительную ситуацию в центре Екатеринбурга — у нас ведь нет центра города, нет центральной главной композиции. Хоть и говорят — столица Урала, а на самом деле деревня. Надо, чтобы в центре стояли нормальные серьезные вещи — скульптуры дорогие, бронзовые, на уровне Петергофа. Поэтому надо Ленина снять и поставить в яму в Исторический сквер, а на его место установить памятник государю-императору Александру Третьему — он там до революции и стоял рядом с храмом», — поделился мнением Константин Грюнберг.

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Такое же предложение он высказал относительно памятника Свердлову, на месте которого, по мнению Грюнберга, будет уместнее смотреться скульптура императрицы Екатерины Первой. «А Ленин и Свердлов пусть стоят в яме и смотрят друг на друга», — предложил мастер.

В заключение Грюнберг призвал развенчать образ героя-революционера Петра Ермакова, который участвовал в расстреле царской семьи и чья могила находится на Ивановском кладбище рядом с могилой писателя Павла Бажова. «Надо уничтожить эту могилу и выбросить на помойку, ведь кто-то до сих пор к ней приносит цветы», — заявил скульптор.

Константин Грюнберг — известный российский скульптор, на счету которого восемь монументов. Среди них памятник маршалу Жукову, мемориал «Черный тюльпан» и скульптурная группа царственным страстотерпцам у Храма-на-Крови.

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Екатеринбургский скульптор Константин Грюнберг предложил заменить памятники Владимиру Ленину и Якову Свердлову на фигуры императора Александра Третьего и императрицы Екатерины Первой. Это поможет решить проблему с градостроительной концепцией центра города, заявил мастер в разговоре с URA.RU. «Вы посмотрите на градостроительную ситуацию в центре Екатеринбурга — у нас ведь нет центра города, нет центральной главной композиции. Хоть и говорят — столица Урала, а на самом деле деревня. Надо, чтобы в центре стояли нормальные серьезные вещи — скульптуры дорогие, бронзовые, на уровне Петергофа. Поэтому надо Ленина снять и поставить в яму в Исторический сквер, а на его место установить памятник государю-императору Александру Третьему — он там до революции и стоял рядом с храмом», — поделился мнением Константин Грюнберг. Такое же предложение он высказал относительно памятника Свердлову, на месте которого, по мнению Грюнберга, будет уместнее смотреться скульптура императрицы Екатерины Первой. «А Ленин и Свердлов пусть стоят в яме и смотрят друг на друга», — предложил мастер. В заключение Грюнберг призвал развенчать образ героя-революционера Петра Ермакова, который участвовал в расстреле царской семьи и чья могила находится на Ивановском кладбище рядом с могилой писателя Павла Бажова. «Надо уничтожить эту могилу и выбросить на помойку, ведь кто-то до сих пор к ней приносит цветы», — заявил скульптор. Константин Грюнберг — известный российский скульптор, на счету которого восемь монументов. Среди них памятник маршалу Жукову, мемориал «Черный тюльпан» и скульптурная группа царственным страстотерпцам у Храма-на-Крови.
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