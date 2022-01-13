Пермские власти пообещали учителям новые премии

Всего премии получит 81 учитель Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пермские учителя получат премии за лучшие разработанные сценарии урока. Об этом сообщает сайт правительства Пермского края. Педагоги участвовали в краевом конкурсе «Эпос. Учитель. Урок».

«Победители и призеры получат денежные премии до 23 тыс. руб», — сообщается на сайте. 21 учитель стал лучшим. Еще 60 педагогов стали лауреатами и также получат свои премии.

В рамках конкурса учителя демонстрировали свое умение отбирать и оформлять содержание цифрового урока. Педагоги боролись за призовые места в двух номинациях: создание электронного урока в цифровой среде «Эпос» и при помощи других сторонних программ. В первой номинации победителями стали учитель начальных классов в поселке Частые Татьяна Лобанова, учитель географии в пермской школе «Диалог» Алевтина Кубало и учитель физики в школе «Город дорог» Ольга Кудымова. Победителями второй номинации стали педагоги пермского лицея №2 Людмила Баталова, школы в Гамово Елена Девятьярова и учитель начальных классов платошинской школы Дмитрий Казанцев.

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