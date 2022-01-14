Сенатор Климов: Россия рискует повторить ошибку Сталина 1941 года

14 января 2022 в 13:19 Размер текста - 17 +

Андрей Климов уверен, что России нужно быть в полной боевой готовности Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия должна быть во всеоружии, иначе у врагов появится соблазн развязать войну. Такого мнения придерживается сенатор от Пермского края Андрей Климов. В пример он привел Великую Отечественную, случившуюся в СССР, когда страной правил генеральный и первый секретарь ЦК ВКП (б) Иосиф Сталин. «Если наши войска не будут готовы, у недругов появится желание прихлопнуть Россию, о чем они, не стесняясь, говорят каждый день. Урок июня 1941 года в том, что мы должны быть готовы адекватно ответить на любой вызов. Текущая ситуация в мире ничем не легче, чем была в период Карибского кризиса», — пояснил он в беседе с журналистами делового издания «Взгляд». Так он ответил на учения российских солдат, которые будут проходить в Восточном военном округе. Министерство обороны России начало внезапную проверку боевой готовности 14 января, передает Nation News. Она станет подготовкой к будущим стратегически командно-штабным учениям «Восток-2022», уточняет LIFE . Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия должна быть во всеоружии, иначе у врагов появится соблазн развязать войну. Такого мнения придерживается сенатор от Пермского края Андрей Климов. В пример он привел Великую Отечественную, случившуюся в СССР, когда страной правил генеральный и первый секретарь ЦК ВКП (б) Иосиф Сталин. «Если наши войска не будут готовы, у недругов появится желание прихлопнуть Россию, о чем они, не стесняясь, говорят каждый день. Урок июня 1941 года в том, что мы должны быть готовы адекватно ответить на любой вызов. Текущая ситуация в мире ничем не легче, чем была в период Карибского кризиса», — пояснил он в беседе с журналистами делового издания «Взгляд». Так он ответил на учения российских солдат, которые будут проходить в Восточном военном округе. Министерство обороны России начало внезапную проверку боевой готовности 14 января, передает Nation News. Она станет подготовкой к будущим стратегически командно-штабным учениям «Восток-2022», уточняет LIFE.