В Центре Гамалеи хотят создать вакцину на основе двух штаммов

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Новая вакцина будет разработана на основе «Дельты» и «Омикрона» Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В центре им. Гамалеи рассматривают возможность создания новой вакцины от коронавируса на основе штаммов «Дельта» и «Омикрон». Об этом сообщил заместитель главы Центра Денис Логунов.

«Рассматривается и обсуждается вариант сделать такой поливалентный „Спутник“, где будет и „Дельта“, и „Омикрон“, или „Ухань“ и „Омикрон“. Возможно создание такой более сложной вакцины», — сказал Логунов в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее российские ученые приступили к созданию другой комбинированной вакцины, которая должна защищать от гриппа и коронавируса. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что первые испытания вакцинации от гриппа и COVID-19 показали обнадеживающие результаты, пишет деловое издание «Взгляд».

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В центре им. Гамалеи рассматривают возможность создания новой вакцины от коронавируса на основе штаммов «Дельта» и «Омикрон». Об этом сообщил заместитель главы Центра Денис Логунов. «Рассматривается и обсуждается вариант сделать такой поливалентный „Спутник“, где будет и „Дельта“, и „Омикрон“, или „Ухань“ и „Омикрон“. Возможно создание такой более сложной вакцины», — сказал Логунов в эфире телеканала «Россия 1». Ранее российские ученые приступили к созданию другой комбинированной вакцины, которая должна защищать от гриппа и коронавируса. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что первые испытания вакцинации от гриппа и COVID-19 показали обнадеживающие результаты, пишет деловое издание «Взгляд».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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