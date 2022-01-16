В Центре Гамалеи хотят создать вакцину на основе двух штаммов

Новая вакцина будет разработана на основе «Дельты» и «Омикрона» Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В центре им. Гамалеи рассматривают возможность создания новой вакцины от коронавируса на основе штаммов «Дельта» и «Омикрон». Об этом сообщил заместитель главы Центра Денис Логунов.

«Рассматривается и обсуждается вариант сделать такой поливалентный „Спутник“, где будет и „Дельта“, и „Омикрон“, или „Ухань“ и „Омикрон“. Возможно создание такой более сложной вакцины», — сказал Логунов в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее российские ученые приступили к созданию другой комбинированной вакцины, которая должна защищать от гриппа и коронавируса. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что первые испытания вакцинации от гриппа и COVID-19 показали обнадеживающие результаты, пишет деловое издание «Взгляд».