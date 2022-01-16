В челябинской полиции подделали данные по уголовному делу

ГУ МВД проводит собственную проверку (фото из архива) Фото: Илья Московец © URA.RU

В Озерске неизвестные сотрудники полиции фальсифицировали доказательства по уголовному делу. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, по данному факту проводится проверка сотрудниками собственной безопасности.

«Неустановленный сотрудник полиции в Озерске заменил страницы уголовного дела в рамках расследования по п. „г“ ч. 3 ст. 158 УК РФ. Сумма материального ущерба потерпевшей была снижена с 35 тысяч до 18 тысяч рублей. Также в протоколе подделали подписи потерпевшей. Злоумышленник таким образом пытался переквалифицировать тяжкую статью на более легкую», — заявили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Внесение ложных сведений произошло в рамках расследования хищения денег с банковской карты у местной жительницы. Фальсификация материалов была выявлена следователем по особо важным СКР Озерска. По мнению следователя, это нарушает права женщины на правосудие и компенсацию ущерба.

«В настоящее время проводится проверка, направленная на установление причастных должностных лиц УМВД к противоправному деянию. Виновные будут уволены из органов МВД по отрицательным основаниям и понесут наказание», — заявили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В отношении неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств). Копия постановления следователя СКР по Озерску направлена городскому прокурору. В пресс-службе следственного управления СК РФ по Челябинской области URA.RU сообщили, что пока не располагают данной информацией.

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