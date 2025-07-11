ВТБ банкротит компанию, занимающуюся спасением тонущего Копейска

ВТБ подал в арбитражный суд Белгородской области иск о банкротстве компании «ВИОГЕМ», которая занимается проектом водопонижения в Копейске (город-спутник Челябинска).
«Конкурсный кредитор Банк ВТБ обратился в арбитражный суд Белгородской области с заявлением о признании ОАО „ВИОГЕМ“ несостоятельным (банкротом). ОПРЕДЕЛИЛ: Принять заявление Банк ВТБ (ПАО) о признании ОАО „ВИОГЕМ“ несостоятельным (банкротом) к производству», — говорится на сайте суда.
По данным базы Сбис, сумма претензий банка в «ВИОГЕМ» составляет 2,9 млрд рублей. Судебное заседание по делу назначено на 23 июля.
В 2023 году «ВИОГЕМ» заключило с мэрией контракт по разработке единого проекта водопонижения Копейского городского округа. Сумма контракта — 35,5 миллиона рублей. Летом прошлого года, когда Копейск затопило после ливней, мэрия сообщала, что специализированный институт «Виогем» (Белгородская область) разрабатывает проект общего водопонижения всего Копейского округа. Все заявки, поступающие по телефону и электронную почту, незамедлительно передаются в подрядную организацию.
Город Копейск столкнулся с проблемой подтоплений территорий после того, как были закрыты шахты, работавшие на территории города. После этого уровень подземных вод начал повышаться. Во время ливней 2024 года вода затопила дома в городских поселках и перекрыв несколько дорог. Мэрия Копейска начал искать подрядчика, который разработает проект водопонижения в масштабах всего 150-тысячного города.
URA.RU направило в адрес ВТБ и ОАО «ВИОГЕМ» запросы. Ответ ожидается.
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