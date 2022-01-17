17 января 2022

Спикер Думы ХМАО похвастался, как убил двух уток одним выстрелом

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Клипарт по теме Охота. Челябинск, чайка, охотник, зорька
По словам спикера Думы, это позволило ему с коллегами четыре дня прожить в условиях, когда другой еды не было Фото:

Председатель Думы ХМАО Борис Хохряков похвастался тем, что однажды на охоте одним выстрелом добыл сразу двух уток. История произошла с ним в 1973 году, когда Хохряков работал буровым мастером. Об этом случае спикер рассказал у себя в instagram-аккаунте.

Его бригада уже перебазировалась на другое месторождение, а он вместе с двумя помощниками ждал прилета вертолета для переброски оборудования. Однако их вылет задерживался, у нефтяников закончилась еда и тогда на охоту отправился Хохряков. В первый раз он подстрелил рябчика, из которого нефтяники три дня варили «что-то вроде супа».

«Но рябчик закончился, погода не наладилась, патрон остался один, а есть снова хотелось. Я пошел на озеро и в тот момент мне по воле случая или по велению судьбы удалось убить сразу двух уток последним патроном — поймал момент, когда в створе их было сразу две», — описал ситуацию Хохряков.

Впрочем молодым нефтяникам предстояло еще забрать добычу, поскольку лодки у них в наличии не было, а диаметр озера был около 300 метров. «Поэтому мы стали ждать, в какую сторону ветер подует. Километров набегали вокруг озера — на марафонскую дистанцию хватит, но уток все-таки достали, их прибило ветром. И на них мы еще четыре дня прожили до прилета вертолета», — завершил рассказ Хохряков.

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Председатель Думы ХМАО Борис Хохряков похвастался тем, что однажды на охоте одним выстрелом добыл сразу двух уток. История произошла с ним в 1973 году, когда Хохряков работал буровым мастером. Об этом случае спикер рассказал у себя в instagram-аккаунте. Его бригада уже перебазировалась на другое месторождение, а он вместе с двумя помощниками ждал прилета вертолета для переброски оборудования. Однако их вылет задерживался, у нефтяников закончилась еда и тогда на охоту отправился Хохряков. В первый раз он подстрелил рябчика, из которого нефтяники три дня варили «что-то вроде супа». «Но рябчик закончился, погода не наладилась, патрон остался один, а есть снова хотелось. Я пошел на озеро и в тот момент мне по воле случая или по велению судьбы удалось убить сразу двух уток последним патроном — поймал момент, когда в створе их было сразу две», — описал ситуацию Хохряков. Впрочем молодым нефтяникам предстояло еще забрать добычу, поскольку лодки у них в наличии не было, а диаметр озера был около 300 метров. «Поэтому мы стали ждать, в какую сторону ветер подует. Километров набегали вокруг озера — на марафонскую дистанцию хватит, но уток все-таки достали, их прибило ветром. И на них мы еще четыре дня прожили до прилета вертолета», — завершил рассказ Хохряков. Публикация от Борис Хохряков (@khohrykov_bs)
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