Спикер Думы ХМАО похвастался, как убил двух уток одним выстрелом

По словам спикера Думы, это позволило ему с коллегами четыре дня прожить в условиях, когда другой еды не было Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Председатель Думы ХМАО Борис Хохряков похвастался тем, что однажды на охоте одним выстрелом добыл сразу двух уток. История произошла с ним в 1973 году, когда Хохряков работал буровым мастером. Об этом случае спикер рассказал у себя в instagram-аккаунте.

Его бригада уже перебазировалась на другое месторождение, а он вместе с двумя помощниками ждал прилета вертолета для переброски оборудования. Однако их вылет задерживался, у нефтяников закончилась еда и тогда на охоту отправился Хохряков. В первый раз он подстрелил рябчика, из которого нефтяники три дня варили «что-то вроде супа».

«Но рябчик закончился, погода не наладилась, патрон остался один, а есть снова хотелось. Я пошел на озеро и в тот момент мне по воле случая или по велению судьбы удалось убить сразу двух уток последним патроном — поймал момент, когда в створе их было сразу две», — описал ситуацию Хохряков.

Впрочем молодым нефтяникам предстояло еще забрать добычу, поскольку лодки у них в наличии не было, а диаметр озера был около 300 метров. «Поэтому мы стали ждать, в какую сторону ветер подует. Километров набегали вокруг озера — на марафонскую дистанцию хватит, но уток все-таки достали, их прибило ветром. И на них мы еще четыре дня прожили до прилета вертолета», — завершил рассказ Хохряков.

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