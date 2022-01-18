Приставы опечатали пермскую заправку из-за угрозы взрыва

Была выявлена масса нарушений Фото: Илья Московец © URA.RU

В Перми судебные приставы запретили эксплуатацию автогазозаправочной станции на улице Соликамской, 317, из-за множества нарушений. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю.

«Специалисты Ростехнадзора выявили 14 нарушений, создающих угрозу взрыва, а также выброса опасных веществ. В частности, на АГЗС не проводится техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт установки наполнения баллонов и двух подземных резервуаров, предназначенных для слива газа», — сообщили в ведомстве.

На АГЗС нет оборудования, обеспечивающего слив неиспарившихся остатков, идет выпуск газа из неисправных баллонов. Часть нарушений допущена самими работниками АГЗС, не обученными действиям в случае аварии на опасном производственном объекте.

«Оператор заправил бытовой газовый баллон, срок годности которого истек еще в 2015 году. Кроме того, заправка баллонов осуществлялась в обход газонакопительного пункта, напрямую из емкости», — добавили в службе судебных приставов.

Выявленные нарушения угрожают жизни и здоровью людей. По решению суда, работу АГЗС приостановили на 90 суток, объект опечатали. На протяжении этого срока приставы буду проверять, не открыл ли предприниматель, организовавший деятельность АГЗС, заправку. Все нарушения он должен будет устранить.

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