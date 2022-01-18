18 января 2022

Губернатор ХМАО провела день в компании нефтяного олигарха

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Визит губернатора ХМАО Натальи Комаровой в Когалым и встреча с Аликперовым. Когалым, алекперов вагит, комарова наталья
У Натальи Комаровой и Вагита Алекперова была насыщенная программа пребывания в Когалыме и Покачах Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова и президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов дали старт строительству нескольких социальных объектов и провели ряд встреч в Когалыме и Покачах. Об этом сообщается на сайте администрации Когалыма.

Глава региона вместе с президентом «ЛУКОЙЛа» сначала приняли участие в торжественной церемонии открытия памятника «Героям-нефтяникам-участникам освоения Западной Сибири» в Когалыме. Затем дали старт строительству спортивно-культурного комплекса «Галактика». Епископ Ханты-Мансийский и Сургутский Павел в их присутствии освятил камень и крест на месте строительства храма в честь Святой мученицы Татианы.

«В этот же день Вагит Алекперов и Наталья Комарова встретились с коллективами нефтяников в городах Когалым и Покачи, посетили поселок Пионерный, на территории которого при финансовом участии ЛУКОЙЛа ведется застройка домами капитального исполнения. В двух уже построенных домах разместились более 70 семей», — сообщается на сайте мэрии Когалыма.

Ранее URA.RU сообщало, что в Когалым вместе с губернатором Югры осенью 2021 года прилетал вице-премьер правительства РФ Юрий Борисов. Для него была проведена экскурсия по производственным объектам «ЛУКОЙЛа».

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова и президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов дали старт строительству нескольких социальных объектов и провели ряд встреч в Когалыме и Покачах. Об этом сообщается на сайте администрации Когалыма. Глава региона вместе с президентом «ЛУКОЙЛа» сначала приняли участие в торжественной церемонии открытия памятника «Героям-нефтяникам-участникам освоения Западной Сибири» в Когалыме. Затем дали старт строительству спортивно-культурного комплекса «Галактика». Епископ Ханты-Мансийский и Сургутский Павел в их присутствии освятил камень и крест на месте строительства храма в честь Святой мученицы Татианы. «В этот же день Вагит Алекперов и Наталья Комарова встретились с коллективами нефтяников в городах Когалым и Покачи, посетили поселок Пионерный, на территории которого при финансовом участии ЛУКОЙЛа ведется застройка домами капитального исполнения. В двух уже построенных домах разместились более 70 семей», — сообщается на сайте мэрии Когалыма. Ранее URA.RU сообщало, что в Когалым вместе с губернатором Югры осенью 2021 года прилетал вице-премьер правительства РФ Юрий Борисов. Для него была проведена экскурсия по производственным объектам «ЛУКОЙЛа».
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