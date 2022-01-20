Аналитик Совкомбанка назвал условия для укрепления рубля

Рублю поможет снижение спроса на доллары, считает аналитик Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Дальнейший рост цен на нефть Brent, а также удорожание газа и другого экспортного сырья поможет укрепиться российской валюте. Рублю, кроме прочего, необходимо существенное увеличение предложения долларов, поясняет главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

«Предложение долларов на внутреннем рынке может возрасти при дальнейшем росте цен на нефть Brent (выше 90 долларов за баррель), подъеме цен на газ, металлы и другое экспортное сырье», — сказал он в беседе с агентством «Прайм». Кроме этого, укреплению российской валюты могут способствовать снижение спроса на доллары США или повышение спроса на рубль, считает эксперт.

По словам Васильева, увеличению спроса на рубли может способствовать приток иностранного капитала в российские активы. Это может произойти благодаря увеличению спроса на рисковые активы и ослаблению доллара на мировом валютном рынке. Также повлиять на инвесторов могут договоренности в результате переговоров России и Запада.

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