В родительских чатах Перми предупреждают о новой схеме мошенников

В родительских чатах постоянно появляются подобные предостережения Фото: Анна Майорова © URA.RU

В родительских чатах в мессенджере Viber пермяки предупреждают друг друга о новом виде обмана, связанного с телефонным мошенничеством. На фотографии изображен лист с объявлением, в котором указано, что распространить информацию попросили в полиции.

«Уже есть пострадавшие. Новая афера: звонят с телефона и просят нажать единицу, если сделали прививку. Как нажмете единицу, сразу же телефон блокируется. Далее телефон взломан», — написано в объявлении. Пермяки также напоминают о том, что у многих к телефонам привязаны банковские карты, поэтому следует быть крайне осторожными.

URA.RU сделали запрос в полицию с вопросом, действительно ли мошенники пользуются этой схемой, и есть ли пострадавшие в Перми. В Управлении МВД России по городу Перми ответили, что сообщений о подобном виде телефонных злоумышленников в полицию не поступало. Однако там уточнили, что мошенники действительно постоянно изобретают новые схемы обмана.

«Следует с настороженностью относиться к рассылаемым через мессенджеры предостережениям, якобы сделанным от лица правоохранительных органов. В любом случае никому не сообщайте свои персональные данные, так как они могут попасть к мошенникам. Сомнительные операции банк блокирует самостоятельно, а правоохранительные органы никогда не просят по телефону совершить какую-либо финансовую операцию или предоставить персональные данные», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.

Ранее URA.RU рассказывали, что мошенники с помощью QR-кодов оформляют кредиты на пермяков. Они выступают якобы сотрудниками портала «Госуслуги» и предлагают привязать QR-код к странице пользователя с целью получить доступ к личному кабинету.

Такие фотографии пересылают друг другу родители пермских школьников Читатель URA.RU

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