Путин наградил завод уральского миллиардера

20 января 2022 в 21:04 Размер текста - 17 +

Коллектив Магнитогорского металлургического комбината награжден почетным знаком «За успехи в труде» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Коллектив Магнитогорского металлургического комбината (ММК) в Челябинской области награжден почетным знаком «За успехи в труде». Указ об этом 20 января подписан президентом России Владимиром Путиным. «За большой вклад в развитие металлургической промышленности и высокие производственные показатели наградить почетным знаком Российской Федерации «За успехи в труде» коллектив публичного акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат, Челябинская область», — говорится в документе. Указ опубликован на портале правовой информации. Ранее URA.RU сообщало, что ММК побил собственный рекорд 1989 года по производству агломерата (рудного концентрата, полученного в процессе агломерации — спекания более мелких компонентов). В 2021 году аглоцех ММК впервые со времен СССР произвел 11 388,9 тысячи тонн агломерата. Также сообщалось, что ММК планирует снизить количество выбросов в атмосферу благодаря внедрению итальянских технологий. ММК — один из крупнейших металлургических комбинатов СНГ и России. Основным его владельцем является Виктор Рашников. По данным Forbes, в 2020 году он заработал за счет дивидендов компании 828 миллионов долларов. Челябинского бизнесмена Forbes называет «королем кэша»; Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Челябинск » и в viber-канале « Челябинск », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Коллектив Магнитогорского металлургического комбината (ММК) в Челябинской области награжден почетным знаком «За успехи в труде». Указ об этом 20 января подписан президентом России Владимиром Путиным. «За большой вклад в развитие металлургической промышленности и высокие производственные показатели наградить почетным знаком Российской Федерации «За успехи в труде» коллектив публичного акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат, Челябинская область», — говорится в документе. Указ опубликован на портале правовой информации. Ранее URA.RU сообщало, что ММК побил собственный рекорд 1989 года по производству агломерата (рудного концентрата, полученного в процессе агломерации — спекания более мелких компонентов). В 2021 году аглоцех ММК впервые со времен СССР произвел 11 388,9 тысячи тонн агломерата. Также сообщалось, что ММК планирует снизить количество выбросов в атмосферу благодаря внедрению итальянских технологий. ММК — один из крупнейших металлургических комбинатов СНГ и России. Основным его владельцем является Виктор Рашников. По данным Forbes, в 2020 году он заработал за счет дивидендов компании 828 миллионов долларов. Челябинского бизнесмена Forbes называет «королем кэша»;