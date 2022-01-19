19 января 2022

Путин наградил завод уральского миллиардера

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Визит Президента РФ Владимира Путина на открытие Аглофабрики ММК. Челябинская область, маникюр, каска, работники ммк
Коллектив Магнитогорского металлургического комбината награжден почетным знаком «За успехи в труде» Фото:

Коллектив Магнитогорского металлургического комбината (ММК) в Челябинской области награжден почетным знаком «За успехи в труде». Указ об этом 20 января подписан президентом России Владимиром Путиным.

«За большой вклад в развитие металлургической промышленности и высокие производственные показатели наградить почетным знаком Российской Федерации «За успехи в труде» коллектив публичного акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат, Челябинская область», — говорится в документе. Указ опубликован на портале правовой информации.

Ранее URA.RU сообщало, что ММК побил собственный рекорд 1989 года по производству агломерата (рудного концентрата, полученного в процессе агломерации — спекания более мелких компонентов). В 2021 году аглоцех ММК впервые со времен СССР произвел 11 388,9 тысячи тонн агломерата. Также сообщалось, что ММК планирует снизить количество выбросов в атмосферу благодаря внедрению итальянских технологий.

ММК — один из крупнейших металлургических комбинатов СНГ и России. Основным его владельцем является Виктор Рашников. По данным Forbes, в 2020 году он заработал за счет дивидендов компании 828 миллионов долларов. Челябинского бизнесмена Forbes называет «королем кэша»;

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Коллектив Магнитогорского металлургического комбината (ММК) в Челябинской области награжден почетным знаком «За успехи в труде». Указ об этом 20 января подписан президентом России Владимиром Путиным. «За большой вклад в развитие металлургической промышленности и высокие производственные показатели наградить почетным знаком Российской Федерации «За успехи в труде» коллектив публичного акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат, Челябинская область», — говорится в документе. Указ опубликован на портале правовой информации. Ранее URA.RU сообщало, что ММК побил собственный рекорд 1989 года по производству агломерата (рудного концентрата, полученного в процессе агломерации — спекания более мелких компонентов). В 2021 году аглоцех ММК впервые со времен СССР произвел 11 388,9 тысячи тонн агломерата. Также сообщалось, что ММК планирует снизить количество выбросов в атмосферу благодаря внедрению итальянских технологий. ММК — один из крупнейших металлургических комбинатов СНГ и России. Основным его владельцем является Виктор Рашников. По данным Forbes, в 2020 году он заработал за счет дивидендов компании 828 миллионов долларов. Челябинского бизнесмена Forbes называет «королем кэша»;
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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