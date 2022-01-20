Глава Академического: когда в районе достроят трамвайную ветку

Строительство трамвайной ветки началось в ноябре прошлого года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Планируется, что трамвайную ветку в Академический район Екатеринбурга достроят к 2023 году. Об этом журналистам рассказал глава района Николай Смирнягин.

«Ветку, которую так ждут жители района, планируется достроить к 2023 году», — сказал Смирнягин в интервью порталу E1.

Напоминаем, что прокладка ветки началась в ноябре прошлого года. Тогда планировалось, что первый этап завершат к 2024 году. Общая протяженность трамвайной линии составит 8,8 километра, на которых расположатся 14 остановочных комплексов.