20 января 2022

Глава Академического: когда в районе достроят трамвайную ветку

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Закладка первого камня трамвайного депо. Екатеринбург , верхнепышминский трамвай, строительство трамвайной ветки, прокладывание путей
Строительство трамвайной ветки началось в ноябре прошлого года Фото:

Планируется, что трамвайную ветку в Академический район Екатеринбурга достроят к 2023 году. Об этом журналистам рассказал глава района Николай Смирнягин.

«Ветку, которую так ждут жители района, планируется достроить к 2023 году», — сказал Смирнягин в интервью порталу E1.

Напоминаем, что прокладка ветки началась в ноябре прошлого года. Тогда планировалось, что первый этап завершат к 2024 году. Общая протяженность трамвайной линии составит 8,8 километра, на которых расположатся 14 остановочных комплексов.

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Планируется, что трамвайную ветку в Академический район Екатеринбурга достроят к 2023 году. Об этом журналистам рассказал глава района Николай Смирнягин. «Ветку, которую так ждут жители района, планируется достроить к 2023 году», — сказал Смирнягин в интервью порталу E1. Напоминаем, что прокладка ветки началась в ноябре прошлого года. Тогда планировалось, что первый этап завершат к 2024 году. Общая протяженность трамвайной линии составит 8,8 километра, на которых расположатся 14 остановочных комплексов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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