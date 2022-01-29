Четыре ребенка погибли на пожаре в Архангельской области

Возгорание произошло на втором этаже деревянного дома (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В поселке Плесецк в Архангельской области произошел пожар в одном из жилых домов. В результате трагедии погибло пять человек, в том числе четверо детей, сообщает МЧС.

«По прибытии областной пожарной части происходило горение в квартире на втором этаже. Пожар ликвидирован на площади пять квадратных метров. В ходе тушения пожара обнаружены тела пяти человек, из них четыре ребенка», — передает РИА «Новости» информацию регионального ГУ МЧС.

Отмечается, что на месте пожара работали восемь спасателей и две единицы техники. Возгорание произошло на втором этаже деревянного дома. Причины пожара пока неизвестны.