Четыре ребенка погибли на пожаре в Архангельской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Осень. Курган, погорельцы, дрова, сгоревший дом, последствия пожара
Возгорание произошло на втором этаже деревянного дома (архивное фото) Фото:

В поселке Плесецк в Архангельской области произошел пожар в одном из жилых домов. В результате трагедии погибло пять человек, в том числе четверо детей, сообщает МЧС.

«По прибытии областной пожарной части происходило горение в квартире на втором этаже. Пожар ликвидирован на площади пять квадратных метров. В ходе тушения пожара обнаружены тела пяти человек, из них четыре ребенка», — передает РИА «Новости» информацию регионального ГУ МЧС.

Отмечается, что на месте пожара работали восемь спасателей и две единицы техники. Возгорание произошло на втором этаже деревянного дома. Причины пожара пока неизвестны.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В поселке Плесецк в Архангельской области произошел пожар в одном из жилых домов. В результате трагедии погибло пять человек, в том числе четверо детей, сообщает МЧС. «По прибытии областной пожарной части происходило горение в квартире на втором этаже. Пожар ликвидирован на площади пять квадратных метров. В ходе тушения пожара обнаружены тела пяти человек, из них четыре ребенка», — передает РИА «Новости» информацию регионального ГУ МЧС. Отмечается, что на месте пожара работали восемь спасателей и две единицы техники. Возгорание произошло на втором этаже деревянного дома. Причины пожара пока неизвестны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...