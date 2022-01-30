В Челябинске запускают кампанию по зачислению в первый класс

К 1 сентября родителей челябинских первоклассников начали готовить уже зимой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В 2022 году кампания по зачислению в первый класс в Челябинской области начнется с 1 апреля, но уже сейчас челябинцам доступна тестовая форма регистрации. Об этом сообщила 31 января в ходе аппаратного совещания в мэрии Челябинска глава комитета по образованию Светлана Портье.

«Сегодня стартует тестовый режим подачи заявлений. С 31 января и до 28 февраля южноуральцы смогут потренироваться в заполнении и отправке заявлений на сайте . Для этого нужно зайти в раздел „Регистрация заявлений“ и выбрать ссылку, на которой указана тестовая регистрация», — доложила Портье мэру Наталье Котовой в ходе транслируемого на YouTube-канале мэрии совещания.

К началу марта тестовая форма исчезнет с сайта. С 1 апреля года через информационную систему «Образование в Челябинской области», региональный и общероссийский порталы Госуслуг начнут принимать уже официальные электронные заявления. После этого родителям придется принести в школы комплект документов уже «в бумаге». До конца июня заявления принимаются от семей, живущих в «прикрепленных» к школам домах. С 6 июля по 5 сентября уже независимо от места проживания. Всего за парты сядут в 2022 году более 17 тысяч челябинских первоклассников.

Новая система должна помочь избежать эксцессов, подобных возникшему в июле прошлого года в Челябинске. Мест в первых классах одного из крупнейших в городе образовательных центров в микрорайоне «Ньютон» не хватило, даже когда вместо запланированных 150 учеников в школу зачислили 270 человек. Оставшимся «за бортом» покупателям элитного жилья рекомендовали написать заявления в школы близлежащих микрорайонов. Ситуация потребовала личного вмешательства главы города Натальи Котовой и губернатора Алексея Текслера.

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