Андрей Симановский (слева) получил от градоначальника диплом и благодарственное письмо Фото предоставлено организаторами церемонии

Владелец компании «Сима-ленд» Андрей Симановский награжден премией «Еловая ветвь». Награду за помощь в украшении уральской столицы к Новому году уральскому меценату вручил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Торжественная церемония — первая в своем роде — прошла вечером 31 января в атриуме «Ельцин Центра», передает корреспондент URA.RU.

Орлов вручил Симановскому диплом для компании «Сима-ленд» за «Лучшее новогоднее оформление общественного объекта ландшафтной архитектуры» и благодарственное письмо лично меценату «За значительный вклад в организацию и проведение конкурса „Новогодний Екатеринбург-2022“». Такую же персональную благодарность получил и директор Фонда Святой Екатерины Александр Андреев.

«В этом году учредители Фонда уделили особое внимание украшению центра Екатеринбурга — получился новогодний маршрут для жителей города. Особенно хочется выделить елки у городской администрации и пятиметровый мультимедийный шар у часовни Святой Екатерины — такого еще никто в Екатеринбурге не делал», — сказал Андреев URA.RU.

Премию «Еловая ветвь» в мэрии придумали, чтобы поощрять бизнес за подобную вовлеченность. «Следующий год — юбилейный. Подготовка к празднованию 300-летия Екатеринбурга — наша основная задача. Мы будем разрабатывать концепции комплексных оформлений и рассчитываем на поддержку бизнеса. Мы должны хорошо поработать, чтобы праздничная уральская столица запомнилась всем», — говорил Орлов на совещании 25 января.

Фонд святой Екатерины в атриуме «Ельцин Центра» представлял директор Александр Андреев, получивший от мэра Алексея Орлова персональную благодарность Фото предоставлено организаторами церемонии

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