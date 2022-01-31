На главу челябинского отделения ПФР завели новое уголовное дело

Виктору Чернобровину готовятся предъявить новое обвинение Фото: Павел Сидоров © URA.RU

новость из сюжета Уголовные дела в челябинском Пенсионном фонде России

Управляющий отделением Пенсионного фонда России по Челябинской области Виктор Чернобровин стал фигурантом нового уголовного дела о взятке. Ему инкриминируют получение более 1 млн рублей от представителей охранного предприятия, сообщили URA.RU источник в силовых структурах.

«Дело возбуждено по ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По версии следствия, Чернобровин получил более миллиона рублей от руководителя одного из челябинских ЧОПов. При этом речь идет уже о другом охранном предприятии», — пояснил инсайдер.

В пресс-службе отделения ПФР по Челябинской области на просьбу предоставить комментарий попросили направить запрос в письменном виде. В пресс-службе следственного управления СКР по региону обещали предоставить комментарий после предъявления окончательного обвинения.

Ряд уголовных дел в областном отделении Пенсионного фонда открыло задержание полицией замуправляющего Александра Орехова. По версии следствия, ему вручил 3 млн рублей представитель охранной организации. Затем силовики задержали начальника АХЧ челябинского ОПФР Рудольфа Зайцева, а 22 июля 2021 года — уже Чернобровина. До сегодняшнего дня ему инкриминировали получение взяток на сумму 26 млн рублей и прогулочного катера «Ямаха» ценой более 500 тыс. рублей. Все фигуранты сейчас находятся под домашним арестом, обязанности Чернобровина исполняет замуправляющего отделением Светлана Киселева.

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