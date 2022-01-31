На главу челябинского отделения ПФР завели новое уголовное дело

Управляющий отделением Пенсионного фонда России по Челябинской области Виктор Чернобровин стал фигурантом нового уголовного дела о взятке. Ему инкриминируют получение более 1 млн рублей от представителей охранного предприятия, сообщили URA.RU источник в силовых структурах.
«Дело возбуждено по ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По версии следствия, Чернобровин получил более миллиона рублей от руководителя одного из челябинских ЧОПов. При этом речь идет уже о другом охранном предприятии», — пояснил инсайдер.
В пресс-службе отделения ПФР по Челябинской области на просьбу предоставить комментарий попросили направить запрос в письменном виде. В пресс-службе следственного управления СКР по региону обещали предоставить комментарий после предъявления окончательного обвинения.
Ряд уголовных дел в областном отделении Пенсионного фонда открыло задержание полицией замуправляющего Александра Орехова. По версии следствия, ему вручил 3 млн рублей представитель охранной организации. Затем силовики задержали начальника АХЧ челябинского ОПФР Рудольфа Зайцева, а 22 июля 2021 года — уже Чернобровина. До сегодняшнего дня ему инкриминировали получение взяток на сумму 26 млн рублей и прогулочного катера «Ямаха» ценой более 500 тыс. рублей. Все фигуранты сейчас находятся под домашним арестом, обязанности Чернобровина исполняет замуправляющего отделением Светлана Киселева.
Управляющий отделением Пенсионного фонда России по Челябинской области Виктор Чернобровин стал фигурантом нового уголовного дела о взятке. Ему инкриминируют получение более 1 млн рублей от представителей охранного предприятия, сообщили URA.RU источник в силовых структурах. «Дело возбуждено по ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По версии следствия, Чернобровин получил более миллиона рублей от руководителя одного из челябинских ЧОПов. При этом речь идет уже о другом охранном предприятии», — пояснил инсайдер. В пресс-службе отделения ПФР по Челябинской области на просьбу предоставить комментарий попросили направить запрос в письменном виде. В пресс-службе следственного управления СКР по региону обещали предоставить комментарий после предъявления окончательного обвинения. Ряд уголовных дел в областном отделении Пенсионного фонда открыло задержание полицией замуправляющего Александра Орехова. По версии следствия, ему вручил 3 млн рублей представитель охранной организации. Затем силовики задержали начальника АХЧ челябинского ОПФР Рудольфа Зайцева, а 22 июля 2021 года — уже Чернобровина. До сегодняшнего дня ему инкриминировали получение взяток на сумму 26 млн рублей и прогулочного катера «Ямаха» ценой более 500 тыс. рублей. Все фигуранты сейчас находятся под домашним арестом, обязанности Чернобровина исполняет замуправляющего отделением Светлана Киселева.