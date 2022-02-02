Главный экономист Альфа-банка: почему золото опасно для рубля

03 февраля 2022 в 10:37 Размер текста - 17 +

Ужесточение монетарной политики США может вызвать резкое падение стоимости золота, а следом за ним и рубля Фото: Александр Мамаев © URA.RU Значительные вложения национальной валюты РФ в золото делают рубль уязвимым к скачкам цен на этот актив. Об этом заявила главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. По ее мнению, курс рубля к доллару может обвалиться на 5-7 рублей в случае ужесточения монетарной политики США. «С долей 22% резервов, инвестированных в золото, Россия сейчас находится в уникальной ситуации — не обладая резервной валютой, она имеет при этом значительные вложения в золото, что делает курс рубля уязвимым к динамике цены на этот актив. Возврат цены на золото к уровню 2015 года, то есть к уровню предыдущего периода монетарного ужесточения в США, может потенциально спровоцировать коррекцию цен на золото на 40% и соответствующее снижение стоимости резервов Центробанка РФ на 50 миллиардов долларов», — цитирует Наталию Орлову «Интерфакс». Сейчас цены на золото находятся под угрозой, предупредила главный экономист Альфа-банка. В первую очередь это связано с переходом Федеральной резервной системы США к жесткой монетарной политике. Ведомство планирует повышать базовую ставку, что обычно приводит к падению стоимости золота. В 2015 году на фоне ужесточения монетарной политики цена фьючерса на драгоценный металл упала на 20%, передает Forbes. Новое повышение ключевой ставки ФРС может снизить стоимость рубля по отношению к доллару на 5-7 рублей, предупредила Орлова. Кроме того, опасения вызывает рост рынка криптовалют, который может уводить капитал с рынка золота. Этот фактор, по мнению Орловой, может обладать более долгосрочным негативным эффектом. Ранее Forbes назвал рубль худшей валютой мира по падению 2021 года. На его курс повлияло обострение ситуации вокруг Украины. Второе место по падению заняла гривна. После стало известно, что курс доллара превысил отметку в 80 рублей впервые с ноября 2020 года. По данным Мосбиржи, курс евро также вырос. Европейская валюта подорожала до 90 рублей, что стало рекордом с лета 2021 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Значительные вложения национальной валюты РФ в золото делают рубль уязвимым к скачкам цен на этот актив. Об этом заявила главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. По ее мнению, курс рубля к доллару может обвалиться на 5-7 рублей в случае ужесточения монетарной политики США. «С долей 22% резервов, инвестированных в золото, Россия сейчас находится в уникальной ситуации — не обладая резервной валютой, она имеет при этом значительные вложения в золото, что делает курс рубля уязвимым к динамике цены на этот актив. Возврат цены на золото к уровню 2015 года, то есть к уровню предыдущего периода монетарного ужесточения в США, может потенциально спровоцировать коррекцию цен на золото на 40% и соответствующее снижение стоимости резервов Центробанка РФ на 50 миллиардов долларов», — цитирует Наталию Орлову «Интерфакс». Сейчас цены на золото находятся под угрозой, предупредила главный экономист Альфа-банка. В первую очередь это связано с переходом Федеральной резервной системы США к жесткой монетарной политике. Ведомство планирует повышать базовую ставку, что обычно приводит к падению стоимости золота. В 2015 году на фоне ужесточения монетарной политики цена фьючерса на драгоценный металл упала на 20%, передает Forbes. Новое повышение ключевой ставки ФРС может снизить стоимость рубля по отношению к доллару на 5-7 рублей, предупредила Орлова. Кроме того, опасения вызывает рост рынка криптовалют, который может уводить капитал с рынка золота. Этот фактор, по мнению Орловой, может обладать более долгосрочным негативным эффектом. Ранее Forbes назвал рубль худшей валютой мира по падению 2021 года. На его курс повлияло обострение ситуации вокруг Украины. Второе место по падению заняла гривна. После стало известно, что курс доллара превысил отметку в 80 рублей впервые с ноября 2020 года. По данным Мосбиржи, курс евро также вырос. Европейская валюта подорожала до 90 рублей, что стало рекордом с лета 2021 года.