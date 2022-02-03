Основные проблемы с Google наблюдаются в крупных городах Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В работе сервиса YouTube, предоставляющего услуги видеохостинга, а также у сети поисковых систем Google (куда входит и Youtube) произошли сбои по всему миру. Проблемы выявляются со входами на веб-сайты. Об этом свидетельствуют данные сервиса по обзору сбоев и отключений Downdetector.

Основные проблемы с YouTube наблюдаются по всей России. Больше всего протоколов от пользователей пришло из Москвы и Санкт-Петербурга. Сбои в видеохостинге появились также в Молдове, Украине, Беларуси, Словакии и других странах — более тысячи отчетов.

С Google, помимо трудностей со входом на сайт, обнаружились проблемы непосредственно с поиском информации и авторизацией пользователей. Кроме России, на сложности с сайтом пожаловались в Польше, Беларуси, Чехии, Украине — более 800 отчетов.

У Google проблемы с сайтом Официальный сайт Downdetector

У некоторых пользователей не работает Youtube Сайт Downdetector