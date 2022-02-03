В работе Google и Youtube по всему миру произошли жесткие сбои. Скрин

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Социальные сети. Курган, смартфон, социальные сети, интернет, сотовый телефон, мессенджеры
Основные проблемы с Google наблюдаются в крупных городах Фото:

В работе сервиса YouTube, предоставляющего услуги видеохостинга, а также у сети поисковых систем Google (куда входит и Youtube) произошли сбои по всему миру. Проблемы выявляются со входами на веб-сайты. Об этом свидетельствуют данные сервиса по обзору сбоев и отключений Downdetector.

Основные проблемы с YouTube наблюдаются по всей России. Больше всего протоколов от пользователей пришло из Москвы и Санкт-Петербурга. Сбои в видеохостинге появились также в Молдове, Украине, Беларуси, Словакии и других странах — более тысячи отчетов.

С Google, помимо трудностей со входом на сайт, обнаружились проблемы непосредственно с поиском информации и авторизацией пользователей. Кроме России, на сложности с сайтом пожаловались в Польше, Беларуси, Чехии, Украине — более 800 отчетов.

У Google проблемы с сайтом
У некоторых пользователей не работает Youtube

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В работе сервиса YouTube, предоставляющего услуги видеохостинга, а также у сети поисковых систем Google (куда входит и Youtube) произошли сбои по всему миру. Проблемы выявляются со входами на веб-сайты. Об этом свидетельствуют данные сервиса по обзору сбоев и отключений Downdetector. Основные проблемы с YouTube наблюдаются по всей России. Больше всего протоколов от пользователей пришло из Москвы и Санкт-Петербурга. Сбои в видеохостинге появились также в Молдове, Украине, Беларуси, Словакии и других странах — более тысячи отчетов. С Google, помимо трудностей со входом на сайт, обнаружились проблемы непосредственно с поиском информации и авторизацией пользователей. Кроме России, на сложности с сайтом пожаловались в Польше, Беларуси, Чехии, Украине — более 800 отчетов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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