В Кремле напомнили Чечне, что законы РФ превыше кровной мести

Дмитрий Песков заявил, что верховенство закона первостепенно Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Чечне кровная месть традиционна, но это не соответствует законодательству РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это вопрос традиционный для этого региона, но эта традиция не коррелируется с законодательством РФ. В этом, наверное, специфика региона. Верховенство закона является основным тезисом в данной ситуации», — отметил Дмитрий Песков во время общения с журналистами, передает корреспондент URA.RU.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что после его обращения к Ингушетии никто не обратился к нему и не объявил кровную месть. По его словам, нет проблем между Чечней и Ингушетией. Кадыров выступал с обращением к народу Ингушетии и попросил предъявить обвинения ему, если они есть.