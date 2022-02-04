В Кремле напомнили Чечне, что законы РФ превыше кровной мести

В Чечне кровная месть традиционна, но это не соответствует законодательству РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это вопрос традиционный для этого региона, но эта традиция не коррелируется с законодательством РФ. В этом, наверное, специфика региона. Верховенство закона является основным тезисом в данной ситуации», — отметил Дмитрий Песков во время общения с журналистами, передает корреспондент URA.RU.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что после его обращения к Ингушетии никто не обратился к нему и не объявил кровную месть. По его словам, нет проблем между Чечней и Ингушетией. Кадыров выступал с обращением к народу Ингушетии и попросил предъявить обвинения ему, если они есть.
В Чечне кровная месть традиционна, но это не соответствует законодательству РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Это вопрос традиционный для этого региона, но эта традиция не коррелируется с законодательством РФ. В этом, наверное, специфика региона. Верховенство закона является основным тезисом в данной ситуации», — отметил Дмитрий Песков во время общения с журналистами, передает корреспондент URA.RU. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что после его обращения к Ингушетии никто не обратился к нему и не объявил кровную месть. По его словам, нет проблем между Чечней и Ингушетией. Кадыров выступал с обращением к народу Ингушетии и попросил предъявить обвинения ему, если они есть.