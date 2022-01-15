Глава Чечни заявил об отсутствии проблем с Ингушетией. «Никто не объявил кровную месть»

16 января 2022 в 01:42 Размер текста - 17 +

Кадыров уверен, что никаких проблем между Чечней и Ингушетией нет Фото: Владимир Андреев © URA.RU После обращения главы Чечни Рамзана Кадырова к Ингушетии никто не обратился к нему самому, а также не было высказано никаких обвинений. Об этом Кадыров сообщил в своем Instagram. «Сегодня в 17.30 прошло три дня, никто не объявил кровную месть, никто не обратился к старейшинам моего рода, к Муфтию Чечни и я благодарю за это Всевышнего. Это показывает, что мы братья. Я хочу всему миру, в особенности, гражданам России заявить, что у нас с Ингушетией никаких проблем нет, в частности, лично касающихся меня, Рамзана Кадырова», — подвел итоги Кадыров. 10 января глава Чечни выступил с обращением к ингушскому народу и попросить предъявить ему обвинения, если таковые имеются, в течение трех дней. С такими словами Кадыров обратился к тем, кто заявляет о незаконном отъеме земель у Ингушетии. Он предложил им обнародовать свои имена, если они «не боятся враждовать» с ним. Министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев рассказал о поручении Кадырова удалить в соцсетях весь негативный контент, связанный с ингушским народом. По словам Дудаева, в отношении народов Чечни и Ингушетии «начинается новая страница». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

После обращения главы Чечни Рамзана Кадырова к Ингушетии никто не обратился к нему самому, а также не было высказано никаких обвинений. Об этом Кадыров сообщил в своем Instagram. «Сегодня в 17.30 прошло три дня, никто не объявил кровную месть, никто не обратился к старейшинам моего рода, к Муфтию Чечни и я благодарю за это Всевышнего. Это показывает, что мы братья. Я хочу всему миру, в особенности, гражданам России заявить, что у нас с Ингушетией никаких проблем нет, в частности, лично касающихся меня, Рамзана Кадырова», — подвел итоги Кадыров. 10 января глава Чечни выступил с обращением к ингушскому народу и попросить предъявить ему обвинения, если таковые имеются, в течение трех дней. С такими словами Кадыров обратился к тем, кто заявляет о незаконном отъеме земель у Ингушетии. Он предложил им обнародовать свои имена, если они «не боятся враждовать» с ним. Министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев рассказал о поручении Кадырова удалить в соцсетях весь негативный контент, связанный с ингушским народом. По словам Дудаева, в отношении народов Чечни и Ингушетии «начинается новая страница».