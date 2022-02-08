Российская фигуристка выругалась на интервью

08 февраля 2022 в 17:29 Размер текста - 17 +

Фигуристка Мишина не смогла перевести вопрос журналистки BBC Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС © URA.RU новость из сюжета Олимпийские игры-2022 в Пекине Фигуристка Анастасия Мишина дала неординарный ответ о своем самочувствии на вопрос журналистки BBC. Девушка не смогла сходу перевести слова представительницы медиа, поэтому честно призналась другим фигуристам, что ничего не поняла. Журналистка задала вопрос, как Мишина себя чувствует после падения на соревнованиях. «Я н*****а [ничего] не поняла», — выругалась Мишина. Информацию приводит телеканал 360. Перевести вопрос девушке помогли члены команды. После этого Мишина подробно рассказала о случившемся на льду. «Это были последние пять секунд программы, так что все нормально», — сказала фигуристка на английском языке. Тренер Мишиной Тамара Москвитина, комментируя высказывание Анастасии, заявила, что на фоне победы фигуристов «говорить о таком инциденте не стоит вовсе». Накануне российские спортсмены Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли первое место в произвольном танце командного турнира на Олимпиаде в Пекине. Несмотря на ошибку, совершенную во время выполнения поддержки, фигуристы набрали 145.20 балла, обогнав пары из Японии (139.60 балла) и Китая (131.75 балла). Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Фигуристка Анастасия Мишина дала неординарный ответ о своем самочувствии на вопрос журналистки BBC. Девушка не смогла сходу перевести слова представительницы медиа, поэтому честно призналась другим фигуристам, что ничего не поняла. Журналистка задала вопрос, как Мишина себя чувствует после падения на соревнованиях. «Я н*****а [ничего] не поняла», — выругалась Мишина. Информацию приводит телеканал 360. Перевести вопрос девушке помогли члены команды. После этого Мишина подробно рассказала о случившемся на льду. «Это были последние пять секунд программы, так что все нормально», — сказала фигуристка на английском языке. Тренер Мишиной Тамара Москвитина, комментируя высказывание Анастасии, заявила, что на фоне победы фигуристов «говорить о таком инциденте не стоит вовсе». Накануне российские спортсмены Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли первое место в произвольном танце командного турнира на Олимпиаде в Пекине. Несмотря на ошибку, совершенную во время выполнения поддержки, фигуристы набрали 145.20 балла, обогнав пары из Японии (139.60 балла) и Китая (131.75 балла).