Игорь Сапрыкин дорабатывает последние недели, утверждают инсайдеры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Преемником мэра Снежинска (Челябинская область) Игоря Сапрыкина станет заместитель директора АО «Трансэнерго» Андрей Пульников. Об этом сообщил URA.RU источник в правительстве региона.

«Выбирали между спикером городского собрания Алексеем Ремезовым и Пульниковым. Пока предпочтительные шансы у Пульникова, который в силу специфики работы отлично разбирается в городском хозяйстве и инфраструктуре», — рассказал инсайдер.

«На сегодня говорить о том, кто станет мэром ЗАТО Снежинск, рано. Пока идут консультации», — заявил URA.RU курирующий муниципалитет вице-губернатор Станислав Мошаров.

«Трансэнерго» обеспечивает электрической и тепловой энергией, связью и газом, водой Федеральный ядерный центр и городские организации Снежинска. Кроме того, предприятие, где работают более 1,3 тысячи человек, является управляющей компанией для 80% жилого фонда города.

По версии следствия, в 2020 году Сапрыкин незаконно согласовал арендатору земельного участка для строительства яхт-клуба. Арендатор вырубил там защитный лес, чем причинил муниципалитету ущерб в сумме более 8 млн рублей. Сапрыкину предъявлено по ч.1.1 ст. 293 УК РФ (халатность). Преступление выявили сотрудники управления ФСБ по Челябинской области. Они же осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела, расследование которого ведет следственное управление СКР по Челябинской области.

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