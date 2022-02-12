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В Челябинске загорелся лакокрасочный завод

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на пункте приема металлолома. Челябинск, дым, пожар, лэп, энергетика
На место выехали пожарные бригады Фото:

В Челябинске загорелся лакокрасочный завод. Об этом URA.RU сообщили в ГУ МЧС России по Челябинской области.

«Пожар произошел на Лакокрасочном заводе в производственном корпусе. На место выехали пожарные бригады. Все силы и средства брошены на его ликвидацию», — отметила начальник пресс-службы регионального ведомства Ирина Шафеева.

Остальная информация по инциденту уточняется, сказала она. Из-за пожара Металлургический район и северо-западную часть города заволокло дымом.

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В Челябинске загорелся лакокрасочный завод. Об этом URA.RU сообщили в ГУ МЧС России по Челябинской области. «Пожар произошел на Лакокрасочном заводе в производственном корпусе. На место выехали пожарные бригады. Все силы и средства брошены на его ликвидацию», — отметила начальник пресс-службы регионального ведомства Ирина Шафеева. Остальная информация по инциденту уточняется, сказала она. Из-за пожара Металлургический район и северо-западную часть города заволокло дымом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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