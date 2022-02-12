На место выехали пожарные бригады Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске загорелся лакокрасочный завод. Об этом URA.RU сообщили в ГУ МЧС России по Челябинской области.

«Пожар произошел на Лакокрасочном заводе в производственном корпусе. На место выехали пожарные бригады. Все силы и средства брошены на его ликвидацию», — отметила начальник пресс-службы регионального ведомства Ирина Шафеева.

Остальная информация по инциденту уточняется, сказала она. Из-за пожара Металлургический район и северо-западную часть города заволокло дымом.