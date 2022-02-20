В Кремле пообещали раскрыть секретные переговоры Путина

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
В Кремле готовы сделать что угодно, чтобы доказать правоту Владимира Путина Фото:

Россия может раскрыть секретные переговоры президента РФ Владимира Путина, если нужно будет доказать его правоту. С таким заявлением выступил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Я надеюсь, что мы не будем жить в мире, когда придется зачитывать расшифровки закрытой части переговоров президентов. Но когда нужно доказать правоту нашего президента — мы будем делать, что угодно», — сказал Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Ранее в Кремле анонсировали, что пройдут переговоры Путина и президента Франции Эммануэля Макрона. Лидеры стран созвонятся 20 февраля. Песков не уточнил, о чем будут разговаривать стороны.

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Россия может раскрыть секретные переговоры президента РФ Владимира Путина, если нужно будет доказать его правоту. С таким заявлением выступил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Я надеюсь, что мы не будем жить в мире, когда придется зачитывать расшифровки закрытой части переговоров президентов. Но когда нужно доказать правоту нашего президента — мы будем делать, что угодно», — сказал Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1». Ранее в Кремле анонсировали, что пройдут переговоры Путина и президента Франции Эммануэля Макрона. Лидеры стран созвонятся 20 февраля. Песков не уточнил, о чем будут разговаривать стороны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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