В Кремле пообещали раскрыть секретные переговоры Путина

В Кремле готовы сделать что угодно, чтобы доказать правоту Владимира Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россия может раскрыть секретные переговоры президента РФ Владимира Путина, если нужно будет доказать его правоту. С таким заявлением выступил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Я надеюсь, что мы не будем жить в мире, когда придется зачитывать расшифровки закрытой части переговоров президентов. Но когда нужно доказать правоту нашего президента — мы будем делать, что угодно», — сказал Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Ранее в Кремле анонсировали, что пройдут переговоры Путина и президента Франции Эммануэля Макрона. Лидеры стран созвонятся 20 февраля. Песков не уточнил, о чем будут разговаривать стороны.