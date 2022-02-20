Вирусолог дал прогноз по выздоровлению Елизаветы II

Елизавета II заболела коронавирусом Фото: Сайт Букингемского дворца

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Королева Великобритании Елизавета II прививалась от коронавируса, поэтому можно не переживать за последствия ее заражения. С таким заявлением выступил вирусолог Виктор Ларичев.

«Причин для беспокойств нет. Елизавета II вакцинирована, а новый штамм не так опасен, как предыдущие», — приводит argumenti.ru со ссылкой на радио «Говорит Москва» слова Ларичева.

Елизавета II заразилась коронавирусом. Болезнь протекает легко, у королевы симптомы ОРВИ, сообщили в Букингемском дворце. Она собирается продолжить выполнять часть обязанностей. Ранее сообщалось, что у принца Чарлза выявили COVID-19, перед этим он виделся с Елизаветой II.