Вирусолог дал прогноз по выздоровлению Елизаветы II

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Королева
Елизавета II заболела коронавирусом Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Королева Великобритании Елизавета II прививалась от коронавируса, поэтому можно не переживать за последствия ее заражения. С таким заявлением выступил вирусолог Виктор Ларичев.

«Причин для беспокойств нет. Елизавета II вакцинирована, а новый штамм не так опасен, как предыдущие», — приводит argumenti.ru со ссылкой на радио «Говорит Москва» слова Ларичева.

Елизавета II заразилась коронавирусом. Болезнь протекает легко, у королевы симптомы ОРВИ, сообщили в Букингемском дворце. Она собирается продолжить выполнять часть обязанностей. Ранее сообщалось, что у принца Чарлза выявили COVID-19, перед этим он виделся с Елизаветой II.

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Королева Великобритании Елизавета II прививалась от коронавируса, поэтому можно не переживать за последствия ее заражения. С таким заявлением выступил вирусолог Виктор Ларичев. «Причин для беспокойств нет. Елизавета II вакцинирована, а новый штамм не так опасен, как предыдущие», — приводит argumenti.ru со ссылкой на радио «Говорит Москва» слова Ларичева. Елизавета II заразилась коронавирусом. Болезнь протекает легко, у королевы симптомы ОРВИ, сообщили в Букингемском дворце. Она собирается продолжить выполнять часть обязанностей. Ранее сообщалось, что у принца Чарлза выявили COVID-19, перед этим он виделся с Елизаветой II.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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