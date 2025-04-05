Mash: ВСУ атаковали завод в Саранске дроном «Летучая лисица»

ВСУ атаковали завод в Саранске беспилотным летательным аппаратом типа «Летучая лисица». Дрон врезался в здание предприятия на высоте 15 метров, однако взрыва не последовало.
«ВСУ атаковали дроном типа „Летучая лисица“ завод в Саранке ранним утром», — сообщил telegram-канал Mash. В 9:45 утра беспилотное летательное устройство, находясь на высоте 15 метров, столкнулось со зданием предприятия, взрыва не произошло.
Атаку ВСУ ведет с ночи. Для удара в этот раз противник использовал легкомоторный самолет, переоборудованный под беспилотник.
Власти принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан и объектов инфраструктуры. О пострадавших не сообщается.
Ранее местные соцсети писали, что ВСУ атаковали местный завод по производству оптоволокна с помощью БПЛА. В районе завода возник пожар.
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