Mash: ВСУ атаковали завод в Саранске дроном «Летучая лисица»

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ВСУ вновь ударили по Саранску, вражеский БПЛА взорвался на территории одного из местных заводов, пишет Mash
ВСУ вновь ударили по Саранску, вражеский БПЛА взорвался на территории одного из местных заводов, пишет Mash Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВСУ атаковали завод в Саранске беспилотным летательным аппаратом типа «Летучая лисица». Дрон врезался в здание предприятия на высоте 15 метров, однако взрыва не последовало.

«ВСУ атаковали дроном типа „Летучая лисица“ завод в Саранке ранним утром», — сообщил telegram-канал Mash. В 9:45 утра беспилотное летательное устройство, находясь на высоте 15 метров, столкнулось со зданием предприятия, взрыва не произошло.

Атаку ВСУ ведет с ночи. Для удара в этот раз противник использовал легкомоторный самолет, переоборудованный под беспилотник.

Власти принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан и объектов инфраструктуры. О пострадавших не сообщается. 

Ранее местные соцсети писали, что ВСУ атаковали местный завод по производству оптоволокна с помощью БПЛА. В районе завода возник пожар. 

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ВСУ атаковали завод в Саранске беспилотным летательным аппаратом типа «Летучая лисица». Дрон врезался в здание предприятия на высоте 15 метров, однако взрыва не последовало. «ВСУ атаковали дроном типа „Летучая лисица“ завод в Саранке ранним утром», — сообщил telegram-канал Mash. В 9:45 утра беспилотное летательное устройство, находясь на высоте 15 метров, столкнулось со зданием предприятия, взрыва не произошло. Атаку ВСУ ведет с ночи. Для удара в этот раз противник использовал легкомоторный самолет, переоборудованный под беспилотник. Власти принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан и объектов инфраструктуры. О пострадавших не сообщается.  Ранее местные соцсети писали, что ВСУ атаковали местный завод по производству оптоволокна с помощью БПЛА. В районе завода возник пожар. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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