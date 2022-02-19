В Пермском крае две судьи вышли на пенсию и стали фотографами

Женщины путешествуют по краю и снимут памятники природы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Две судьи Верещагинского районного суда Пермского края Эльвира Мошевая и Татьяна Королева вышли в почетную отставку и кардинально сменили деятельность. Теперь они путешествуют по Прикамью и снимают на камеру уникальные памятники природы. Об этом рассказали в пресс-службе Верещагинского райсуда.

«Слово «судья» у простого обывателя вызывает мысли о строгом и серьезном. Черная мантия, кодексы, законы, «Ваша честь» — атрибуты тому. А между тем, служители Фемиды — это обычные люди, и у каждого из них есть свои слабости и увлечения»», — рассказали в пресс-службе.

Снимки бывших судей разместили в фотогалерее суда. Среди лучших — река Вишера, гора Ветлан, река Чусовая, окрестности Усьвы, Конжаковский камень, Шумихинские скалы, Каменный город, старинные города Оса, Красновишерск, Ныроб с их архитектурой и памятниками истории.

Ранее URA.RU сообщало, что туристский маршрут по Пермском краю получил статус национального. «НеобыЧАЙные истории земли Пермской» — круглогодичный маршрут, рассказывающий о пермских купцах, которые познакомили всю Россию с чаем, поставки которого шли из Китая.