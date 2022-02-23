Накануне операции на Украине в Копейске прозвучали сирены

Массовое оповещение сработало из-за технической ошибки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жителей Копейска напугали сирены, которые прозвучали в городе накануне объявления президентом России Владимиром Путиным военной операции на Украине. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, инцидент произошел из-за технических нарушений.

«Жители Копейска 23 февраля в течение нескольких минут слышали сигнал электросирен. Была запланирована техническая проверка системы централизованного оповещения населения без включения сирен. В нарушение условий два предприятия города не перевели систему в режим проверки без запуска звуковых сигналов», — заявили URA.RU в пресс-службе.

Как рассказал URA.RU один из жителей Копейска, вой сирен напугал его семью. По словам горожанина, он включил телевизор, но там не было никакой информации или предупреждения.

«Сигнал тревоги должен оповещать жителей при возникновении чрезвычайной ситуации или стихийного бедствия. Услышав вой сирены, мы не знали что делать и куда бежать. У нас в городе действуют оборонные предприятия. На фоне обострения ситуации с Украиной мы пережили неприятные минуты», — отметил URA.RU житель Копейска.