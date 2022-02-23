Спикер Пермской гордумы назвал условия мира на Украине

24 февраля 2022 в 19:57 Размер текста - 17 +

Еще после Крыма надо было понять, что Россия будет действовать решительно, подчеркнул Дмитрий Малютин Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU новость из сюжета Военная операция РФ на Украине Решительные действия России на Украине являются самым коротким путем по установлению прочного мира. С таким заявлением на своей странице в Facebook выступил спикер Пермской городской думы Дмитрий Малютин. «Несмотря на рост антироссийской истерии на Западе и очередные санкции, мы своих в обиду не дадим! Еще после Крыма пора было бы понять! Наши решительные действия — самый короткий путь к установлению прочного мира и возобновлению нормальных отношений со всеми здоровыми украинскими общественными силами», — считает Дмитрий Малютин. Пермский спикер подчеркивает, что все призывы России решить ситуацию в Донбассе мирным путем Украина проигнорировала. Со своей стороны украинские власти саботировали Минские соглашения и вели «откровенно русофобскую внутреннюю и внешнюю политику». «Признав независимость ДНР и ЛНР, Россия гарантировала безопасность сотен тысяч жителей Донбасса и, безусловно, сделает это», — пишет Малютин. Пермяки 24 февраля вышли на митинг против военной операции РФ на Украине. Краевые власти пригрозили им штрафами и административным арестом. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Решительные действия России на Украине являются самым коротким путем по установлению прочного мира. С таким заявлением на своей странице в Facebook выступил спикер Пермской городской думы Дмитрий Малютин. «Несмотря на рост антироссийской истерии на Западе и очередные санкции, мы своих в обиду не дадим! Еще после Крыма пора было бы понять! Наши решительные действия — самый короткий путь к установлению прочного мира и возобновлению нормальных отношений со всеми здоровыми украинскими общественными силами», — считает Дмитрий Малютин. Пермский спикер подчеркивает, что все призывы России решить ситуацию в Донбассе мирным путем Украина проигнорировала. Со своей стороны украинские власти саботировали Минские соглашения и вели «откровенно русофобскую внутреннюю и внешнюю политику». «Признав независимость ДНР и ЛНР, Россия гарантировала безопасность сотен тысяч жителей Донбасса и, безусловно, сделает это», — пишет Малютин. Пермяки 24 февраля вышли на митинг против военной операции РФ на Украине. Краевые власти пригрозили им штрафами и административным арестом.