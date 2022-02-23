23 февраля 2022
22 февраля 2022

Спикер Пермской гордумы назвал условия мира на Украине

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Заседание градостроительного совета на тему развития городской эспланады. Пермь , молится, сложенные ладони, малютин дмитрий
Еще после Крыма надо было понять, что Россия будет действовать решительно, подчеркнул Дмитрий Малютин Фото:
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Военная операция РФ на Украине

Решительные действия России на Украине являются самым коротким путем по установлению прочного мира. С таким заявлением на своей странице в Facebook выступил спикер Пермской городской думы Дмитрий Малютин.

«Несмотря на рост антироссийской истерии на Западе и очередные санкции, мы своих в обиду не дадим! Еще после Крыма пора было бы понять! Наши решительные действия — самый короткий путь к установлению прочного мира и возобновлению нормальных отношений со всеми здоровыми украинскими общественными силами», — считает Дмитрий Малютин.

Пермский спикер подчеркивает, что все призывы России решить ситуацию в Донбассе мирным путем Украина проигнорировала. Со своей стороны украинские власти саботировали Минские соглашения и вели «откровенно русофобскую внутреннюю и внешнюю политику». «Признав независимость ДНР и ЛНР, Россия гарантировала безопасность сотен тысяч жителей Донбасса и, безусловно, сделает это», — пишет Малютин.

Пермяки 24 февраля вышли на митинг против военной операции РФ на Украине. Краевые власти пригрозили им штрафами и административным арестом.

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Решительные действия России на Украине являются самым коротким путем по установлению прочного мира. С таким заявлением на своей странице в Facebook выступил спикер Пермской городской думы Дмитрий Малютин. «Несмотря на рост антироссийской истерии на Западе и очередные санкции, мы своих в обиду не дадим! Еще после Крыма пора было бы понять! Наши решительные действия — самый короткий путь к установлению прочного мира и возобновлению нормальных отношений со всеми здоровыми украинскими общественными силами», — считает Дмитрий Малютин. Пермский спикер подчеркивает, что все призывы России решить ситуацию в Донбассе мирным путем Украина проигнорировала. Со своей стороны украинские власти саботировали Минские соглашения и вели «откровенно русофобскую внутреннюю и внешнюю политику». «Признав независимость ДНР и ЛНР, Россия гарантировала безопасность сотен тысяч жителей Донбасса и, безусловно, сделает это», — пишет Малютин. Пермяки 24 февраля вышли на митинг против военной операции РФ на Украине. Краевые власти пригрозили им штрафами и административным арестом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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