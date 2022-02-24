Пермяков предупредили о штрафах за антивоенные митинги

24 февраля 2022 в 16:20 Размер текста - 17 +

В соцсетях пермяков зовут на несанкционированный митинг против событий на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Военная операция РФ на Украине Министерство территориальной безопасности Пермского края напомнило пермякам об ответственности за участие в несанкционированных митингах. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, за это предусмотрен штраф до 50 тыс. рублей или административный арест на 15 суток. Ранее в соцсетях пермяков призывали выйти на акцию против событий на Украине. «Министерство территориальной безопасности Пермского края располагает информацией, что в социальных сетях размещаются призывы к проведению 24 февраля 2022 года незаконных массовых публичных мероприятий (митинги, пикеты). Проведение несогласованных публичных мероприятий и размещение публичных призывов к ним незаконно. Организаторы и участники подобных мероприятий могут быть подвергнуты административной ответственности», — отметили в пресс-службе. В правительстве напомнили, что все публичные мероприятия заранее согласовываются с властью. В данном случае «никаких уведомлений не подавалось». Призыв выйти на митинг на своей странице в Facebook разместил бывший координатор штаба Алексея Навального (внесен властями РФ в список террористов и экстремистов) в Перми Сергей Ухов. Сам он присутствовать не может (по неподтвержденной информации, Ухов с семьей переехал во Францию), но ему хочется, чтобы «любимый, родной город сказал „Нет“ этой вероломной, отвратительной войне». Вероятно, речь идет о военном конфликте на Украине. Ухов призвал жителей в знак протеста выйти 24 февраля в 19:00 на городскую эспланаду. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Министерство территориальной безопасности Пермского края напомнило пермякам об ответственности за участие в несанкционированных митингах. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, за это предусмотрен штраф до 50 тыс. рублей или административный арест на 15 суток. Ранее в соцсетях пермяков призывали выйти на акцию против событий на Украине. «Министерство территориальной безопасности Пермского края располагает информацией, что в социальных сетях размещаются призывы к проведению 24 февраля 2022 года незаконных массовых публичных мероприятий (митинги, пикеты). Проведение несогласованных публичных мероприятий и размещение публичных призывов к ним незаконно. Организаторы и участники подобных мероприятий могут быть подвергнуты административной ответственности», — отметили в пресс-службе. В правительстве напомнили, что все публичные мероприятия заранее согласовываются с властью. В данном случае «никаких уведомлений не подавалось». Призыв выйти на митинг на своей странице в Facebook разместил бывший координатор штаба Алексея Навального (внесен властями РФ в список террористов и экстремистов) в Перми Сергей Ухов. Сам он присутствовать не может (по неподтвержденной информации, Ухов с семьей переехал во Францию), но ему хочется, чтобы «любимый, родной город сказал „Нет“ этой вероломной, отвратительной войне». Вероятно, речь идет о военном конфликте на Украине. Ухов призвал жителей в знак протеста выйти 24 февраля в 19:00 на городскую эспланаду.