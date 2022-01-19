Банкротство структуры челябинского правительства отложили

Суд не стал рассматривать иск из-за юридических недочетов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Банкротство Агентства инвестиционного развития Челябинской области (АИР), подведомственного министерству экономического развития региона, откладывается. Такое решение принял 18 января Арбитражный суд региона, оставив соответствующий иск без движения.

«Оставить заявление автономной некоммерческой организации „Агентство инвестиционного развития Челябинской области“ без движения. Предложить заявителю в срок не позднее 18 февраля 2022 года устранить обстоятельства, послужившие основанием для этого», — говорится в определении суда (есть в распоряжении URA.RU).

Как следует из текста определения, к заявлению не приложен ряд документов, необходимых для его рассмотрения. Кроме того, АИР не представил доказательства уплаты судебной пошлины.

Агентство создали в 2013 году для поиска и привлечении в Челябинскую область инвесторов. В 2020 году эти функции перешли к МФЦ «Территория бизнеса», но АИР сохранилось в качестве юридического лица. В конце 2019 года в структуре обнаружили нарушения на несколько десятков миллионов рублей, в мае 2020 года там прошли обыски. Уголовное дело не возбуждалось, однако ФНС выставила АИР налоговый штраф на 412 млн рублей.

Агентство проиграло все суды, в которых пыталось оспорить штраф. Теперь оно добивается собственного банкротства.

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