ТАСС: США высмеяли Россию за ее просьбы НАТО касательно Украины

03 марта 2022 в 02:38 Размер текста - 17 +

США назвали требования России к НАТО «смехотворными» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Требования, касающиеся НАТО и Украины — смехотворны. Так сказала первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман, пишет ТАСС . С данным заявлением она выступила на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США. «Считаю, что он предоставил России „съезд“ в связи с ее смехотворными требованиями — возвращения НАТО к 1997 году, так что текущие члены [альянса] должны были бы покинуть [его ряды]», — прокомментировала переданный Вашингтоном Москве ответ на ее предложения по обеспечению безопасности в Евроатлантике. Она заявила, что не собиралась соглашаться с такими требованиями, а также с просьбами России, касающимися того, чтобы Украина не вступила в НАТО. Известно, что президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку Украины на вступление в ЕС по ускоренной программе. Представитель Украины в Евросоюзе Всеволод Ченцов доложил, что заявку передали французскому постоянному представителю в ЕС Филиппу Леглиз-Коста. Позже она была зарегистрирована. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Требования, касающиеся НАТО и Украины — смехотворны. Так сказала первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман, пишет ТАСС. С данным заявлением она выступила на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США. «Считаю, что он предоставил России „съезд“ в связи с ее смехотворными требованиями — возвращения НАТО к 1997 году, так что текущие члены [альянса] должны были бы покинуть [его ряды]», — прокомментировала переданный Вашингтоном Москве ответ на ее предложения по обеспечению безопасности в Евроатлантике. Она заявила, что не собиралась соглашаться с такими требованиями, а также с просьбами России, касающимися того, чтобы Украина не вступила в НАТО. Известно, что президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку Украины на вступление в ЕС по ускоренной программе. Представитель Украины в Евросоюзе Всеволод Ченцов доложил, что заявку передали французскому постоянному представителю в ЕС Филиппу Леглиз-Коста. Позже она была зарегистрирована.