Миронов попросил генпрокурора проверить террориста, напавшего на полицейских в Москве

Миронов призвал проверить террориста Куджумова*, совершившего нападение в Москве
Депутат Миронов призвал проверить законность пребывания террориста Куджумова*
Депутат Миронов призвал проверить законность пребывания террориста Куджумова* Фото:

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов призвал проверить террориста Шеравгана Куджумова* (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, запрещена в РФ), совершившего нападение на сотрудников полиции в Москве. Об этом сообщает RTVI.

«Прошу Генерального прокурора РФ Игоря Краснова дать указание для проведения проверки законности пребывания Шеравгана Куджумова* в нашей стране и оснований для неприятия мер по его депортации сотрудниками МВД», — цитирует Миронова RTVI. Новость вышла на сайте издания.

Депутат считает, что нападение уроженца Таджикистана стало возможным из-за недостаточного контроля со стороны миграционных служб. Он напомнил, что согласно российскому законодательству иностранцы, представляющие угрозу общественной безопасности или порядку, подлежат депортации. Вопрос о возможной ответственности должностных лиц МВД за бездействие остается открытым.

*Шеравган Куджумов внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, запрещена в РФ

