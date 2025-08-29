Миронов попросил генпрокурора проверить террориста, напавшего на полицейских в Москве

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов призвал проверить террориста Шеравгана Куджумова* (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, запрещена в РФ), совершившего нападение на сотрудников полиции в Москве. Об этом сообщает RTVI.
«Прошу Генерального прокурора РФ Игоря Краснова дать указание для проведения проверки законности пребывания Шеравгана Куджумова* в нашей стране и оснований для неприятия мер по его депортации сотрудниками МВД», — цитирует Миронова RTVI. Новость вышла на сайте издания.
Депутат считает, что нападение уроженца Таджикистана стало возможным из-за недостаточного контроля со стороны миграционных служб. Он напомнил, что согласно российскому законодательству иностранцы, представляющие угрозу общественной безопасности или порядку, подлежат депортации. Вопрос о возможной ответственности должностных лиц МВД за бездействие остается открытым.
*Шеравган Куджумов внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, запрещена в РФ
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.