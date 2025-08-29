Задержанный житель Ярославской области признался в работе на Киев

Один из задержанных в Ярославской области признался, что передавал куратору из украинских спецслужб данные о средствах ПВО на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). Второй — публично призывал к насильственным действиям в отношении сотрудников ФСБ. Об этом сообщают в ФСБ.
«Я ему сообщил, что да, имеются у нас такие средства ПВО», — сказал один из задержанных. Он также отметил, что представитель Украины интересовался информацию о расположении средств ПВО на НПЗ, за которую пообещал заплатить в криптовалюте и оказать помощь в получении европейского паспорта.
Кроме того, второй задержанный рассказал, что размещал в публичных telegram-каналах комментарии, дискредитирующие российских военнослужащих, руководство страны и сотрудников спецслужб. Следственным отделом УФСБ по Ярославской области возбуждены уголовные дела по статье 275 УК РФ (государственная измена). Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
