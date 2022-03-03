03 марта 2022

Путин избавил главу пермского управления МЧС от неопределенности

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Пленарное заседание Законодательного собрания Пермского края. Пермь, законодательное собрание пермского края, урусов александр
Президент утвердил Александра Урусова в должности Фото:

Президент РФ Владимир Путин назначил начальником ГУ МЧС России по Пермскому краю Александра Урусова. С мая 2021 года он возглавлял ведомство в качестве исполняющего обязанности.

«Указом Президента Российской Федерации начальником Главного управления МЧС России по Пермскому краю назначен полковник внутренней службы Александр Валерьевич Урусов», — сообщается на странице управления. До переезда в Пермь Урусов работал первым заместителем начальника регионального управления МЧС в Пензе.

Предыдущий начальник пермских спасателей Андрей Бабинцев был уволен президентом в марте прошлого года. Сначала руководство ведомством было временно возложено на первого замначальника управления Игоря Хлебникова. В мае из Пензы в Пермь командировали Урусова.

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Президент РФ Владимир Путин назначил начальником ГУ МЧС России по Пермскому краю Александра Урусова. С мая 2021 года он возглавлял ведомство в качестве исполняющего обязанности. «Указом Президента Российской Федерации начальником Главного управления МЧС России по Пермскому краю назначен полковник внутренней службы Александр Валерьевич Урусов», — сообщается на странице управления. До переезда в Пермь Урусов работал первым заместителем начальника регионального управления МЧС в Пензе. Предыдущий начальник пермских спасателей Андрей Бабинцев был уволен президентом в марте прошлого года. Сначала руководство ведомством было временно возложено на первого замначальника управления Игоря Хлебникова. В мае из Пензы в Пермь командировали Урусова.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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