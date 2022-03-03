Путин избавил главу пермского управления МЧС от неопределенности

Президент утвердил Александра Урусова в должности Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин назначил начальником ГУ МЧС России по Пермскому краю Александра Урусова. С мая 2021 года он возглавлял ведомство в качестве исполняющего обязанности.

«Указом Президента Российской Федерации начальником Главного управления МЧС России по Пермскому краю назначен полковник внутренней службы Александр Валерьевич Урусов», — сообщается на странице управления. До переезда в Пермь Урусов работал первым заместителем начальника регионального управления МЧС в Пензе.

Предыдущий начальник пермских спасателей Андрей Бабинцев был уволен президентом в марте прошлого года. Сначала руководство ведомством было временно возложено на первого замначальника управления Игоря Хлебникова. В мае из Пензы в Пермь командировали Урусова.