Жительница Челябинска выиграла 3,5 млн рублей благодаря мужу

Суперприз семья потратит на новый автомобиль (фото из архива) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жительница Челябинска выиграла в лотерею суперприз в 3,5 млн рублей благодаря интуиции мужа. Об этом сообщает пресс-служба компании «Столото».

«Челябинке Елене Светличной повезло в 42506-м тираже гослотереи „Спортлото ‚5 из 36‘“. Накануне розыгрыша супруг продиктовал ей числа, которые она записала, но билет покупать не стала. На следующий день она сверила итоги тиражей и оказалось, что в одном из них выпали продиктованные супругом числа. Ее муж снова назвал из головы числа, и Елена купила выигрышный билет, хотя номера ей сначала не понравились», — сообщает пресс-служба компании.

В компании отметили, что когда челябинка проверила итоги розыгрыша, то завизжала от счастья. Первым делом она побежала к мужу на кухню и начала размахивать телефоном перед его лицом.

Елена по профессии юрист, работает брокером. Выигранные миллионы участница и ее супруг потратят на покупку нового семейного автомобиля.