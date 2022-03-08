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05 марта 2022

Жительница Челябинска выиграла 3,5 млн рублей благодаря мужу

© Служба новостей «URA.RU»
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Лотереи. Тюмень, оплата, лотерея, лотереи
Суперприз семья потратит на новый автомобиль (фото из архива) Фото:

Жительница Челябинска выиграла в лотерею суперприз в 3,5 млн рублей благодаря интуиции мужа. Об этом сообщает пресс-служба компании «Столото».

«Челябинке Елене Светличной повезло в 42506-м тираже гослотереи „Спортлото ‚5 из 36‘“. Накануне розыгрыша супруг продиктовал ей числа, которые она записала, но билет покупать не стала. На следующий день она сверила итоги тиражей и оказалось, что в одном из них выпали продиктованные супругом числа. Ее муж снова назвал из головы числа, и Елена купила выигрышный билет, хотя номера ей сначала не понравились», — сообщает пресс-служба компании.

В компании отметили, что когда челябинка проверила итоги розыгрыша, то завизжала от счастья. Первым делом она побежала к мужу на кухню и начала размахивать телефоном перед его лицом.

Елена по профессии юрист, работает брокером. Выигранные миллионы участница и ее супруг потратят на покупку нового семейного автомобиля.

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Жительница Челябинска выиграла в лотерею суперприз в 3,5 млн рублей благодаря интуиции мужа. Об этом сообщает пресс-служба компании «Столото». «Челябинке Елене Светличной повезло в 42506-м тираже гослотереи „Спортлото ‚5 из 36‘“. Накануне розыгрыша супруг продиктовал ей числа, которые она записала, но билет покупать не стала. На следующий день она сверила итоги тиражей и оказалось, что в одном из них выпали продиктованные супругом числа. Ее муж снова назвал из головы числа, и Елена купила выигрышный билет, хотя номера ей сначала не понравились», — сообщает пресс-служба компании. В компании отметили, что когда челябинка проверила итоги розыгрыша, то завизжала от счастья. Первым делом она побежала к мужу на кухню и начала размахивать телефоном перед его лицом. Елена по профессии юрист, работает брокером. Выигранные миллионы участница и ее супруг потратят на покупку нового семейного автомобиля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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