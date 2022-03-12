СК: Украинские военные обстреляли судно РФ в Азовском море

13 марта 2022 в 01:57 Размер текста - 17 +

Российский корабль подвергся обстрелу Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские силовики совершили обстрел российского гражданского грузового судна в акватории Азовского моря. Возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте следственного комитета РФ. «12 марта 2022 года украинские военнослужащие, ведущие боевые действия на юго-востоке Украины, произвели выстрелы из вооружения неизбирательного действия по российскому гражданскому грузовому судну „Сормовский 3064“. В момент обстрела судно находилось на расстоянии 12 км севернее с. Шабельское Щербиновского района Краснодарского края в акватории Азовского моря и направлялось из порта Республики Греция в морской порт Таганрога», — сообщается на сайте. Из-за попадания снаряда в каюту старшего помощника капитана на судне произошло возгорание, пожар удалось предотвратить благодаря действиям экипажа, проинформировали в ведомстве. Судно покинуло зону поражения. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, группой лиц). Россия начала спецоперацию 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины, в планы РФ не входит оккупация территории, заявил Путин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Украинские силовики совершили обстрел российского гражданского грузового судна в акватории Азовского моря. Возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте следственного комитета РФ. «12 марта 2022 года украинские военнослужащие, ведущие боевые действия на юго-востоке Украины, произвели выстрелы из вооружения неизбирательного действия по российскому гражданскому грузовому судну „Сормовский 3064“. В момент обстрела судно находилось на расстоянии 12 км севернее с. Шабельское Щербиновского района Краснодарского края в акватории Азовского моря и направлялось из порта Республики Греция в морской порт Таганрога», — сообщается на сайте. Из-за попадания снаряда в каюту старшего помощника капитана на судне произошло возгорание, пожар удалось предотвратить благодаря действиям экипажа, проинформировали в ведомстве. Судно покинуло зону поражения. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, группой лиц). Россия начала спецоперацию 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины, в планы РФ не входит оккупация территории, заявил Путин.