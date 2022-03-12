СК: Украинские военные обстреляли судно РФ в Азовском море

Украинские силовики совершили обстрел российского гражданского грузового судна в акватории Азовского моря. Возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте следственного комитета РФ.
«12 марта 2022 года украинские военнослужащие, ведущие боевые действия на юго-востоке Украины, произвели выстрелы из вооружения неизбирательного действия по российскому гражданскому грузовому судну „Сормовский 3064“. В момент обстрела судно находилось на расстоянии 12 км севернее с. Шабельское Щербиновского района Краснодарского края в акватории Азовского моря и направлялось из порта Республики Греция в морской порт Таганрога», — сообщается на сайте.
Из-за попадания снаряда в каюту старшего помощника капитана на судне произошло возгорание, пожар удалось предотвратить благодаря действиям экипажа, проинформировали в ведомстве. Судно покинуло зону поражения. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, группой лиц).
Россия начала спецоперацию 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины, в планы РФ не входит оккупация территории, заявил Путин.
Украинские силовики совершили обстрел российского гражданского грузового судна в акватории Азовского моря. Возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте следственного комитета РФ. «12 марта 2022 года украинские военнослужащие, ведущие боевые действия на юго-востоке Украины, произвели выстрелы из вооружения неизбирательного действия по российскому гражданскому грузовому судну „Сормовский 3064“. В момент обстрела судно находилось на расстоянии 12 км севернее с. Шабельское Щербиновского района Краснодарского края в акватории Азовского моря и направлялось из порта Республики Греция в морской порт Таганрога», — сообщается на сайте. Из-за попадания снаряда в каюту старшего помощника капитана на судне произошло возгорание, пожар удалось предотвратить благодаря действиям экипажа, проинформировали в ведомстве. Судно покинуло зону поражения. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, группой лиц). Россия начала спецоперацию 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины, в планы РФ не входит оккупация территории, заявил Путин.