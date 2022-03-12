МАГАТЭ: в РФ отрицают планы по контролю над Запорожской АЭС

13 марта 2022 в 06:22 Размер текста - 17 +

В России отвергли информацию Киева об установлении контроля над Запорожской АЭС Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили, что получили опровержение от «Росатома» о заявленных Киевом планах по установлению полного контроля над Запорожской АЭС. Об этом сообщается на странице агентства в Twitter. «Украина сообщила МАГАТЭ, что Россия имеет планы установить полный и постоянный контроль над Запорожской АЭС под управлением Росатома. Генеральный директор Росатома (Алексей Лихачев — прим. URA.RU) в телефонном разговоре с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси отверг такое намерение (со стороны РФ — прим. URA.RU)», — говорится в сообщении. Ранее гендиректор МАГАТЭ заявил, что российские вооруженные силы взяли под контроль Запорожскую АЭС. Позже Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 4 марта украинские националисты пытались спровоцировать огонь по Запорожской АЭС. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили, что получили опровержение от «Росатома» о заявленных Киевом планах по установлению полного контроля над Запорожской АЭС. Об этом сообщается на странице агентства в Twitter. «Украина сообщила МАГАТЭ, что Россия имеет планы установить полный и постоянный контроль над Запорожской АЭС под управлением Росатома. Генеральный директор Росатома (Алексей Лихачев — прим. URA.RU) в телефонном разговоре с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси отверг такое намерение (со стороны РФ — прим. URA.RU)», — говорится в сообщении. Ранее гендиректор МАГАТЭ заявил, что российские вооруженные силы взяли под контроль Запорожскую АЭС. Позже Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 4 марта украинские националисты пытались спровоцировать огонь по Запорожской АЭС.