МАГАТЭ: в РФ отрицают планы по контролю над Запорожской АЭС

В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили, что получили опровержение от «Росатома» о заявленных Киевом планах по установлению полного контроля над Запорожской АЭС. Об этом сообщается на странице агентства в Twitter.
«Украина сообщила МАГАТЭ, что Россия имеет планы установить полный и постоянный контроль над Запорожской АЭС под управлением Росатома. Генеральный директор Росатома (Алексей Лихачев — прим. URA.RU) в телефонном разговоре с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси отверг такое намерение (со стороны РФ — прим. URA.RU)», — говорится в сообщении.
Ранее гендиректор МАГАТЭ заявил, что российские вооруженные силы взяли под контроль Запорожскую АЭС. Позже Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 4 марта украинские националисты пытались спровоцировать огонь по Запорожской АЭС.
В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили, что получили опровержение от «Росатома» о заявленных Киевом планах по установлению полного контроля над Запорожской АЭС. Об этом сообщается на странице агентства в Twitter. «Украина сообщила МАГАТЭ, что Россия имеет планы установить полный и постоянный контроль над Запорожской АЭС под управлением Росатома. Генеральный директор Росатома (Алексей Лихачев — прим. URA.RU) в телефонном разговоре с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси отверг такое намерение (со стороны РФ — прим. URA.RU)», — говорится в сообщении. Ранее гендиректор МАГАТЭ заявил, что российские вооруженные силы взяли под контроль Запорожскую АЭС. Позже Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 4 марта украинские националисты пытались спровоцировать огонь по Запорожской АЭС.