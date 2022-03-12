12 марта 2022

МАГАТЭ: в РФ отрицают планы по контролю над Запорожской АЭС

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Белоярская атомная электростанция имени И.В. Курчатова. Свердловская область, Заречный, бн-800, реактор, реактивная установка, энергоблок4, реактор бн-800, белоярская аэс, белоярская атомная электростанция
В России отвергли информацию Киева об установлении контроля над Запорожской АЭС Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили, что получили опровержение от «Росатома» о заявленных Киевом планах по установлению полного контроля над Запорожской АЭС. Об этом сообщается на странице агентства в Twitter.

«Украина сообщила МАГАТЭ, что Россия имеет планы установить полный и постоянный контроль над Запорожской АЭС под управлением Росатома. Генеральный директор Росатома (Алексей Лихачев — прим. URA.RU) в телефонном разговоре с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси отверг такое намерение (со стороны РФ — прим. URA.RU)», — говорится в сообщении.

Ранее гендиректор МАГАТЭ заявил, что российские вооруженные силы взяли под контроль Запорожскую АЭС. Позже Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 4 марта украинские националисты пытались спровоцировать огонь по Запорожской АЭС.

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В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили, что получили опровержение от «Росатома» о заявленных Киевом планах по установлению полного контроля над Запорожской АЭС. Об этом сообщается на странице агентства в Twitter. «Украина сообщила МАГАТЭ, что Россия имеет планы установить полный и постоянный контроль над Запорожской АЭС под управлением Росатома. Генеральный директор Росатома (Алексей Лихачев — прим. URA.RU) в телефонном разговоре с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси отверг такое намерение (со стороны РФ — прим. URA.RU)», — говорится в сообщении. Ранее гендиректор МАГАТЭ заявил, что российские вооруженные силы взяли под контроль Запорожскую АЭС. Позже Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 4 марта украинские националисты пытались спровоцировать огонь по Запорожской АЭС.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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