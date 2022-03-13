Пожилая челябинка замерзла насмерть

Пенсионерка потерялась, и замерзла насмерть (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Восьмидесятилетняя жительница поселка Буранный Агаповского района (Челябинская область) замерзла насмерть, не сумев найти дорогу домой. Как сообщается в официальной группе «Альфа Спас» в социальных сетях, женщина потерялась около 10 дней назад.

«12 марта в 12 часов в рабочем чате прозвучало „Найдена. Погибла“. Надежды родственников, сотрудников полиции, наших волонтеров не оправдались. Мы приносим наши искренние и глубочайшие соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении официальной группы «Альфа спас» во «ВКонтакте».

URA.RU связалось с пресс-службой следственного управления СКР по региону. На момент публикации комментария не последовало.

В декабре 2021 года поисковая группа обнаружила тело потерявшейся пенсионерки из Магнитогорска. Поиск продолжался четыре дня. Пенсионерка умерла от обморожения.