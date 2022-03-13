Пожилая челябинка замерзла насмерть

Восьмидесятилетняя жительница поселка Буранный Агаповского района (Челябинская область) замерзла насмерть, не сумев найти дорогу домой. Как сообщается в официальной группе «Альфа Спас» в социальных сетях, женщина потерялась около 10 дней назад.
«12 марта в 12 часов в рабочем чате прозвучало „Найдена. Погибла“. Надежды родственников, сотрудников полиции, наших волонтеров не оправдались. Мы приносим наши искренние и глубочайшие соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении официальной группы «Альфа спас» во «ВКонтакте».
URA.RU связалось с пресс-службой следственного управления СКР по региону. На момент публикации комментария не последовало.
В декабре 2021 года поисковая группа обнаружила тело потерявшейся пенсионерки из Магнитогорска. Поиск продолжался четыре дня. Пенсионерка умерла от обморожения.
Восьмидесятилетняя жительница поселка Буранный Агаповского района (Челябинская область) замерзла насмерть, не сумев найти дорогу домой. Как сообщается в официальной группе «Альфа Спас» в социальных сетях, женщина потерялась около 10 дней назад. «12 марта в 12 часов в рабочем чате прозвучало „Найдена. Погибла“. Надежды родственников, сотрудников полиции, наших волонтеров не оправдались. Мы приносим наши искренние и глубочайшие соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении официальной группы «Альфа спас» во «ВКонтакте». URA.RU связалось с пресс-службой следственного управления СКР по региону. На момент публикации комментария не последовало. В декабре 2021 года поисковая группа обнаружила тело потерявшейся пенсионерки из Магнитогорска. Поиск продолжался четыре дня. Пенсионерка умерла от обморожения.