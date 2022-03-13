13 марта 2022
12 марта 2022
11 марта 2022

Пожилая челябинка замерзла насмерть

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Кургана, бабушка, пенсионерка с палочкой
Пенсионерка потерялась, и замерзла насмерть (фото из архива) Фото:

Восьмидесятилетняя жительница поселка Буранный Агаповского района (Челябинская область) замерзла насмерть, не сумев найти дорогу домой. Как сообщается в официальной группе «Альфа Спас» в социальных сетях, женщина потерялась около 10 дней назад.

«12 марта в 12 часов в рабочем чате прозвучало „Найдена. Погибла“. Надежды родственников, сотрудников полиции, наших волонтеров не оправдались. Мы приносим наши искренние и глубочайшие соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении официальной группы «Альфа спас» во «ВКонтакте».

URA.RU связалось с пресс-службой следственного управления СКР по региону. На момент публикации комментария не последовало.

В декабре 2021 года поисковая группа обнаружила тело потерявшейся пенсионерки из Магнитогорска. Поиск продолжался четыре дня. Пенсионерка умерла от обморожения.

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Восьмидесятилетняя жительница поселка Буранный Агаповского района (Челябинская область) замерзла насмерть, не сумев найти дорогу домой. Как сообщается в официальной группе «Альфа Спас» в социальных сетях, женщина потерялась около 10 дней назад. «12 марта в 12 часов в рабочем чате прозвучало „Найдена. Погибла“. Надежды родственников, сотрудников полиции, наших волонтеров не оправдались. Мы приносим наши искренние и глубочайшие соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении официальной группы «Альфа спас» во «ВКонтакте». URA.RU связалось с пресс-службой следственного управления СКР по региону. На момент публикации комментария не последовало. В декабре 2021 года поисковая группа обнаружила тело потерявшейся пенсионерки из Магнитогорска. Поиск продолжался четыре дня. Пенсионерка умерла от обморожения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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