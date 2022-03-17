Король и королева Бельгии примут у себя беженцев из Украины

17 марта 2022 в 06:38 Размер текста - 17 +

В Бельгии для беженцев предоставят квартиры, принадлежащие королевскому фонду Фото: Владимир Андреев © URA.RU Король и королева Бельгии Филипп и Матильда приняли решение принять в квартирах, принадлежащих королевскому благотворительному фонду, три семьи беженцев из Украины. Об этом сообщает бельгийский телеканал RTBF. «Это жилые помещения, первоначальная цель которых заключалась в том, чтобы сделать их доступными для социальных агентств для размещения людей с низкими доходами, миссия, которая хорошо соответствует тому, чего мы хотим достичь с помощью фонда Royal Donation. <…> Учитывая кризис с беженцами, мы предоставим эти дома для экстренного приема», — передает телеканал заявление президента фонда Яна Сметса. В королевском дворце информацию официально подтвердили, информирует телеканал. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из нескольких городов страны в эвакуировалось почти 40 тысяч человек. По его словам, на Украину доставили гуманитарные грузы, состоящие из сотни тонн продовольствия и медикаментов. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Король и королева Бельгии Филипп и Матильда приняли решение принять в квартирах, принадлежащих королевскому благотворительному фонду, три семьи беженцев из Украины. Об этом сообщает бельгийский телеканал RTBF. «Это жилые помещения, первоначальная цель которых заключалась в том, чтобы сделать их доступными для социальных агентств для размещения людей с низкими доходами, миссия, которая хорошо соответствует тому, чего мы хотим достичь с помощью фонда Royal Donation. <…> Учитывая кризис с беженцами, мы предоставим эти дома для экстренного приема», — передает телеканал заявление президента фонда Яна Сметса. В королевском дворце информацию официально подтвердили, информирует телеканал. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из нескольких городов страны в эвакуировалось почти 40 тысяч человек. По его словам, на Украину доставили гуманитарные грузы, состоящие из сотни тонн продовольствия и медикаментов.