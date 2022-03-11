Зеленский: с Украины эвакуировано почти 40 тыс человек за сутки

За 10 марта из страны эвакуировалось порядка 40 тысяч человек Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Из нескольких городов Украины эвакуировалось почти 40 тысяч человек. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Одной из главных задач для нас сегодня [10 марта] была организация гуманитарных коридоров — Сумы, Тростянец, Краснополье, Ирпень, Буча, Гостомель, Изюм. За этот день уже удалось вывезти почти 40 тысяч наших людей, дать им безопасность — в Полтаве, Киеве, Черкассах, Запорожье, Днепре, Львове», — сказал Зеленский в видеообращении в своем telegram-канале. Лидер Украины отметил, что благодаря работе гуманитарных коридоров, за два дня удалось эвакуироваться почти 100 тыс. человек.

По словам Владимира Зеленского, на Украину доставили гуманитарные грузы, состоящие из сотни тонн продовольствия и медикаментов. Политик сокрушается, что пока не удалось разблокировать Мариуполь и Волноваху, хотя, как утверждает он, украинская сторона сделала все, чтобы гуманитарные коридоры были открыты.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире «Первого канала» выступил со словами о том, что гуманитарные коридоры в районе Мариуполя так и не заработали. Он считает, что «Украина остается прежней Украиной», где много говорят, но по отношению к людям ситуация не меняется. Несмотря на это, ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк сказал о том, что Украине крайне важны гуманитарные коридоры, после чего Россия объявила «режим тишины» 9 марта для эвакуации мирного населения. В тот день Киев вновь нарушил обещание и не выпустил людей по гумкоридорам.

После эскалации восьмилетнего военного конфликта на территории Донецкой и Луганской Народных Республик со стороны ВСУ президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации неоднократно отмечалось, что украинские войска и нацбаты, в свою очередь, не выпускают по гумкоридорам беженцев и граждан, желающих перебраться в другие регионы, а также используют их в качестве живых щитов.

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