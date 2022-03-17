Украинские боты издеваются над матерями российских солдат

17 марта 2022 в 14:33 Размер текста - 17 +

Украина создала специальный информационный Центр для спам-сообщений Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские боты присылают мамам российских солдат сообщения с призывом забрать своих детей. Как сообщает ассоциация по содействию защите прав военнослужащих и призывников — «Комитет солдатских матерей», службы Украины таким образом собирают персональные данные. «При национальной полиции Украины создан информационный Центр, который и занимается данной работой. Ботов сделали кучу, которые настолько закидали спамом социальные сети, что те блокируются. Они раскидывают везде какие-то украинские телефонные номера, позвонив на которые, матери российских солдат якобы могут узнать о судьбе своего сына и даже подают надежду, что можно будет его забрать из плена», — говорится в сообщении комитета, которое есть в распоряжении URA.RU. Представители ассоциации по содействию защите прав военнослужащих и призывников связывались с должностными лицами их спецслужб и задавали вопрос, куда надо прибыть, чтобы забрать солдата. На что им ответили, что военнослужащие РФ являются военными преступниками и их не отдадут. Как добавляют в комитете солдатских матерей, это масштабная PR-акция Украины для стран Европы. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Армия РФ наносит точечные ракетные удары по военным объектам ВСУ, не допуская жертв среди мирных жителей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Украинские боты присылают мамам российских солдат сообщения с призывом забрать своих детей. Как сообщает ассоциация по содействию защите прав военнослужащих и призывников — «Комитет солдатских матерей», службы Украины таким образом собирают персональные данные. «При национальной полиции Украины создан информационный Центр, который и занимается данной работой. Ботов сделали кучу, которые настолько закидали спамом социальные сети, что те блокируются. Они раскидывают везде какие-то украинские телефонные номера, позвонив на которые, матери российских солдат якобы могут узнать о судьбе своего сына и даже подают надежду, что можно будет его забрать из плена», — говорится в сообщении комитета, которое есть в распоряжении URA.RU. Представители ассоциации по содействию защите прав военнослужащих и призывников связывались с должностными лицами их спецслужб и задавали вопрос, куда надо прибыть, чтобы забрать солдата. На что им ответили, что военнослужащие РФ являются военными преступниками и их не отдадут. Как добавляют в комитете солдатских матерей, это масштабная PR-акция Украины для стран Европы. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Армия РФ наносит точечные ракетные удары по военным объектам ВСУ, не допуская жертв среди мирных жителей.