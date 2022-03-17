Украинские боты издеваются над матерями российских солдат

Украинские боты присылают мамам российских солдат сообщения с призывом забрать своих детей. Как сообщает ассоциация по содействию защите прав военнослужащих и призывников — «Комитет солдатских матерей», службы Украины таким образом собирают персональные данные.
«При национальной полиции Украины создан информационный Центр, который и занимается данной работой. Ботов сделали кучу, которые настолько закидали спамом социальные сети, что те блокируются. Они раскидывают везде какие-то украинские телефонные номера, позвонив на которые, матери российских солдат якобы могут узнать о судьбе своего сына и даже подают надежду, что можно будет его забрать из плена», — говорится в сообщении комитета, которое есть в распоряжении URA.RU.
Представители ассоциации по содействию защите прав военнослужащих и призывников связывались с должностными лицами их спецслужб и задавали вопрос, куда надо прибыть, чтобы забрать солдата. На что им ответили, что военнослужащие РФ являются военными преступниками и их не отдадут. Как добавляют в комитете солдатских матерей, это масштабная PR-акция Украины для стран Европы.
Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Армия РФ наносит точечные ракетные удары по военным объектам ВСУ, не допуская жертв среди мирных жителей.
Украинские боты присылают мамам российских солдат сообщения с призывом забрать своих детей. Как сообщает ассоциация по содействию защите прав военнослужащих и призывников — «Комитет солдатских матерей», службы Украины таким образом собирают персональные данные. «При национальной полиции Украины создан информационный Центр, который и занимается данной работой. Ботов сделали кучу, которые настолько закидали спамом социальные сети, что те блокируются. Они раскидывают везде какие-то украинские телефонные номера, позвонив на которые, матери российских солдат якобы могут узнать о судьбе своего сына и даже подают надежду, что можно будет его забрать из плена», — говорится в сообщении комитета, которое есть в распоряжении URA.RU. Представители ассоциации по содействию защите прав военнослужащих и призывников связывались с должностными лицами их спецслужб и задавали вопрос, куда надо прибыть, чтобы забрать солдата. На что им ответили, что военнослужащие РФ являются военными преступниками и их не отдадут. Как добавляют в комитете солдатских матерей, это масштабная PR-акция Украины для стран Европы. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Армия РФ наносит точечные ракетные удары по военным объектам ВСУ, не допуская жертв среди мирных жителей.