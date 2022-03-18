Минфин: в США подтвердили, что РФ избежала дефолта

18 марта 2022 в 15:51 Размер текста - 17 +

Россия полностью выплатила купонный доход по еврооблигациям. Платежный агент получил всю сумму долга и это позволит избежать дефолта в РФ. Такой информацией поделился Минфин РФ. «Средства для выплаты дохода по облигациям внешних облигационных займов РФ в сумме 117,2 млн долл. США получены платежным агентом по еврооблигациям (Citibank, N.A., London Branch). Обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг РФ исполнены в полном объеме», — говорится в telegram-канале ведомства. США и страны Евросоюза ранее ввели в отношении России масштабные экономические санкции из-за специальной операции на Украине. Из-за этого половина золотовалютных резервов страны — на сумму более 300 млрд долларов — была заморожена. Министр финансов РФ Антон Силуанов отмечал, что подобные действия со стороны Запада — это попытка организовать в России искусственный дефолт. Однако Минфин РФ ввел временный порядок выплат по госдолгу в иностранной валюте. В своих заявлениях лидеры западных стран, объясняя цель санкций, говорили, что они должны нанести удар по всей отечественной экономике, социальной, гуманитарной сфере, по каждой семье и гражданину России. Президент России Владимир Путин, объявивший о начале спецоперации 24 февраля, заявлял, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов людей, имеют все признаки агрессии, войны экономическими, политическими, информационными средствами.