Минфин: в США подтвердили, что РФ избежала дефолта

Россия полностью выплатила купонный доход по еврооблигациям. Платежный агент получил всю сумму долга и это позволит избежать дефолта в РФ. Такой информацией поделился Минфин РФ.
«Средства для выплаты дохода по облигациям внешних облигационных займов РФ в сумме 117,2 млн долл. США получены платежным агентом по еврооблигациям (Citibank, N.A., London Branch). Обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг РФ исполнены в полном объеме», — говорится в telegram-канале ведомства.
В своих заявлениях лидеры западных стран, объясняя цель санкций, говорили, что они должны нанести удар по всей отечественной экономике, социальной, гуманитарной сфере, по каждой семье и гражданину России. Президент России Владимир Путин, объявивший о начале спецоперации 24 февраля, заявлял, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов людей, имеют все признаки агрессии, войны экономическими, политическими, информационными средствами.
Россия полностью выплатила купонный доход по еврооблигациям. Платежный агент получил всю сумму долга и это позволит избежать дефолта в РФ. Такой информацией поделился Минфин РФ. «Средства для выплаты дохода по облигациям внешних облигационных займов РФ в сумме 117,2 млн долл. США получены платежным агентом по еврооблигациям (Citibank, N.A., London Branch). Обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг РФ исполнены в полном объеме», — говорится в telegram-канале ведомства. США и страны Евросоюза ранее ввели в отношении России масштабные экономические санкции из-за специальной операции на Украине. Из-за этого половина золотовалютных резервов страны — на сумму более 300 млрд долларов — была заморожена. Министр финансов РФ Антон Силуанов отмечал, что подобные действия со стороны Запада — это попытка организовать в России искусственный дефолт. Однако Минфин РФ ввел временный порядок выплат по госдолгу в иностранной валюте. В своих заявлениях лидеры западных стран, объясняя цель санкций, говорили, что они должны нанести удар по всей отечественной экономике, социальной, гуманитарной сфере, по каждой семье и гражданину России. Президент России Владимир Путин, объявивший о начале спецоперации 24 февраля, заявлял, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов людей, имеют все признаки агрессии, войны экономическими, политическими, информационными средствами.