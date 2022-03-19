Лукашенко заявил, что Путин «как никогда в форме»

19 марта 2022 в 16:25 Размер текста - 17 +

Александр Лукашенко напомнил, что Владимир Путин — спортсмен и что он физически здоров Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что президент РФ Владимир Путин находится в хорошей форме и абсолютно здоров, в том числе ментально. Об этом он рассказал в интервью японскому телеканалу TBS. По словам Лукашенко, разговоры о том, что президент РФ нездоров, ведутся для того, чтобы подорвать к нему доверие. «Если вы думаете, что президент Путин физически нездоров или еще что-то случилось, — то он живее всех живых. Путин абсолютно адекватен, он как никогда в форме, он исполняет свои обязанности согласно новой Конституции», — сообщил Александр Лукашенко в интервью, которое опубликовано youtube-канале «Беларусь 1». Президент Беларуси заявил, что разговоры о том, что Путин не здоров, ведутся для того, чтобы подорвать доверие к российскому лидеру. Лукашенко посоветовал Западу «выбросить из головы эту выдумку». Он также подчеркнул, что Путин — спортсмен. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что президент РФ Владимир Путин находится в хорошей форме и абсолютно здоров, в том числе ментально. Об этом он рассказал в интервью японскому телеканалу TBS. По словам Лукашенко, разговоры о том, что президент РФ нездоров, ведутся для того, чтобы подорвать к нему доверие. «Если вы думаете, что президент Путин физически нездоров или еще что-то случилось, — то он живее всех живых. Путин абсолютно адекватен, он как никогда в форме, он исполняет свои обязанности согласно новой Конституции», — сообщил Александр Лукашенко в интервью, которое опубликовано youtube-канале «Беларусь 1». Президент Беларуси заявил, что разговоры о том, что Путин не здоров, ведутся для того, чтобы подорвать доверие к российскому лидеру. Лукашенко посоветовал Западу «выбросить из головы эту выдумку». Он также подчеркнул, что Путин — спортсмен.