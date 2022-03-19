Жители Подмосковья обнаружили в магазинах конфеты «Украли сахар». Фото

19 марта 2022 в 22:22 Размер текста - 17 +

В Подмосковье начали продавать конфеты с ироничным названием Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Маркетологи кондитерской фабрики «Красный Октябрь» на фоне массовой скупки сахара придумали ироничное название для конфет с пониженным содержанием сахарозы. Фото новой конфеты «Украли сахар» опубликовала в сети жительница города Шатуры. «В супермаркете „Да“ подписчица одной из местных групп Елена Красулина обнаружила занятные конфеты производства кондитерской фабрики „Красный Октябрь“. Это батончики с пониженным содержанием сахара», — цитирует пост подписчицы «Подмосковье сегодня». Россияне начали массово скупать сахар после введения масштабных экономических санкций со стороны западных стран. При этом по мнению аналитиков, в России нет реальных предпосылок для появления дефицита сахара. Текущие трудности с его покупкой, возникающие у населения, являются последствием неоправданной паники россиян. Страны ЕС и США начали вводить санкции в связи со спецоперацией вооруженных сил РФ на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что «шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов россиян, имеют все признаки агрессии — экономической, политической и информационной войны». Фото: telegram-канал «Типичная Шатура» Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Маркетологи кондитерской фабрики «Красный Октябрь» на фоне массовой скупки сахара придумали ироничное название для конфет с пониженным содержанием сахарозы. Фото новой конфеты «Украли сахар» опубликовала в сети жительница города Шатуры. «В супермаркете „Да“ подписчица одной из местных групп Елена Красулина обнаружила занятные конфеты производства кондитерской фабрики „Красный Октябрь“. Это батончики с пониженным содержанием сахара», — цитирует пост подписчицы «Подмосковье сегодня». Россияне начали массово скупать сахар после введения масштабных экономических санкций со стороны западных стран. При этом по мнению аналитиков, в России нет реальных предпосылок для появления дефицита сахара. Текущие трудности с его покупкой, возникающие у населения, являются последствием неоправданной паники россиян. Страны ЕС и США начали вводить санкции в связи со спецоперацией вооруженных сил РФ на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что «шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов россиян, имеют все признаки агрессии — экономической, политической и информационной войны».