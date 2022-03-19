МО: сотрудник СБУ сдался и рассказал о подготовке терактов

19 марта 2022 в 23:15 Размер текста - 17 +

Офицер СБУ рассказал о планировании теракта против западных дипломатов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украине сдался офицер Службы Безопасности страны, принимавший участие в подготовке терактов. Сотрудник СБУ рассказал о планировании боевиками нацбатальона «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ) террористических актов против дипломатов западных стран во Львове, сообщает Минобороны РФ. «В ходе проведения специальной военной операции российским военнослужащим добровольно сдался сотрудник главного управления СБУ по Донецкой и Луганской областям. Офицер СБУ сообщил о спланированных боевиками националистического батальона „Азов“ террористических актах во Львове против сотрудников и объектов дипломатических представительств США и других западных стран», — сообщили в ходе брифинга Министерства обороны РФ. Ранее теракт произошел в центре Донецка: из-за падения обломков ракеты «Точка-У» погибли 20 человек, среди них были и дети. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины утром 24 февраля. По словам главы государства, она призвана завершить восьмилетние боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках и отвести угрозу от России. Путин также заявлял, что спецоперация будет остановлена после того, как Украина получит нейтральный статус и признает присоединение Крыма к РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

На Украине сдался офицер Службы Безопасности страны, принимавший участие в подготовке терактов. Сотрудник СБУ рассказал о планировании боевиками нацбатальона «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ) террористических актов против дипломатов западных стран во Львове, сообщает Минобороны РФ. «В ходе проведения специальной военной операции российским военнослужащим добровольно сдался сотрудник главного управления СБУ по Донецкой и Луганской областям. Офицер СБУ сообщил о спланированных боевиками националистического батальона „Азов“ террористических актах во Львове против сотрудников и объектов дипломатических представительств США и других западных стран», — сообщили в ходе брифинга Министерства обороны РФ. Ранее теракт произошел в центре Донецка: из-за падения обломков ракеты «Точка-У» погибли 20 человек, среди них были и дети. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины утром 24 февраля. По словам главы государства, она призвана завершить восьмилетние боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках и отвести угрозу от России. Путин также заявлял, что спецоперация будет остановлена после того, как Украина получит нейтральный статус и признает присоединение Крыма к РФ.