Бравший аэродром под Киевом летчик рассказал о подлой тактике ВСУ

Летчик рассказал, как он выступал мишенью Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащие Украины (ВСУ) использовали подлую тактику, они прятали переносные комплексы между гражданскими автомобилями. Об этом сообщил российский пилот Иван Болдырев, командир российского вертолета Ка-52, участвующий в спецоперации на Украине.

«Противник грамотно работал по парам. Атаковали при этом довольно подло — городили из гражданских автомобилей заторы, переносные комплексы прятали между ними. Максимальное количество ракет, которое зафиксировали системы борта — 18, одновременно по одной машине.», — передает телеканал «Звезда» со ссылкой на слова Болдырева.

Болдырев рассказал о боевом вылете, в результате которого удалось захватить аэродром и уничтожить боевую технику Украины. Командира вертолета подбили во время спецоперации и ему пришлось пойти на вынужденную посадку. Также он в составе трех машин зачищал аэродром до подхода десанта на Ми-8. Пилот намеренно выступал мишенью и вызывал огонь на себя, чтобы вскрыть замаскированные позиции артиллерии и бронетехники. При этом у него был израсходован боекомплект и был поврежден главный редуктор и левый двигатель.

На Украине с 24 февраля проходит спецоперация по денацификации и демилитаризации по решению президента России Владимира Путина. Он называл такие меры вынужденными и отмечал, что военные должны избавить людей в Донбассе от страданий и геноцида. Российские военные высокоточным оружием уничтожают военные объекты в западной и южной частях Украины. Армии удалось уничтожить подземный склад ВСУ в Ивано-Франковской области ракетным комплексом «Кинжал». Там могло был оружие, которое Украине поставляли страны НАТО. В Минобороны РФ сообщали, что военные Луганской народной республики и армия РФ освободили более 90% территории Донбасса, передают « Невские новости ».

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам