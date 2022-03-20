Бравший аэродром под Киевом летчик рассказал о подлой тактике ВСУ

Военнослужащие Украины (ВСУ) использовали подлую тактику, они прятали переносные комплексы между гражданскими автомобилями. Об этом сообщил российский пилот Иван Болдырев, командир российского вертолета Ка-52, участвующий в спецоперации на Украине.
«Противник грамотно работал по парам. Атаковали при этом довольно подло — городили из гражданских автомобилей заторы, переносные комплексы прятали между ними. Максимальное количество ракет, которое зафиксировали системы борта — 18, одновременно по одной машине.», — передает телеканал «Звезда» со ссылкой на слова Болдырева.
Болдырев рассказал о боевом вылете, в результате которого удалось захватить аэродром и уничтожить боевую технику Украины. Командира вертолета подбили во время спецоперации и ему пришлось пойти на вынужденную посадку. Также он в составе трех машин зачищал аэродром до подхода десанта на Ми-8. Пилот намеренно выступал мишенью и вызывал огонь на себя, чтобы вскрыть замаскированные позиции артиллерии и бронетехники. При этом у него был израсходован боекомплект и был поврежден главный редуктор и левый двигатель.
На Украине с 24 февраля проходит спецоперация по денацификации и демилитаризации по решению президента России Владимира Путина. Он называл такие меры вынужденными и отмечал, что военные должны избавить людей в Донбассе от страданий и геноцида. Российские военные высокоточным оружием уничтожают военные объекты в западной и южной частях Украины. Армии удалось уничтожить подземный склад ВСУ в Ивано-Франковской области ракетным комплексом «Кинжал». Там могло был оружие, которое Украине поставляли страны НАТО. В Минобороны РФ сообщали, что военные Луганской народной республики и армия РФ освободили более 90% территории Донбасса, передают «Невские новости».
Военнослужащие Украины (ВСУ) использовали подлую тактику, они прятали переносные комплексы между гражданскими автомобилями. Об этом сообщил российский пилот Иван Болдырев, командир российского вертолета Ка-52, участвующий в спецоперации на Украине. «Противник грамотно работал по парам. Атаковали при этом довольно подло — городили из гражданских автомобилей заторы, переносные комплексы прятали между ними. Максимальное количество ракет, которое зафиксировали системы борта — 18, одновременно по одной машине.», — передает телеканал «Звезда» со ссылкой на слова Болдырева. Болдырев рассказал о боевом вылете, в результате которого удалось захватить аэродром и уничтожить боевую технику Украины. Командира вертолета подбили во время спецоперации и ему пришлось пойти на вынужденную посадку. Также он в составе трех машин зачищал аэродром до подхода десанта на Ми-8. Пилот намеренно выступал мишенью и вызывал огонь на себя, чтобы вскрыть замаскированные позиции артиллерии и бронетехники. При этом у него был израсходован боекомплект и был поврежден главный редуктор и левый двигатель. На Украине с 24 февраля проходит спецоперация по денацификации и демилитаризации по решению президента России Владимира Путина. Он называл такие меры вынужденными и отмечал, что военные должны избавить людей в Донбассе от страданий и геноцида. Российские военные высокоточным оружием уничтожают военные объекты в западной и южной частях Украины. Армии удалось уничтожить подземный склад ВСУ в Ивано-Франковской области ракетным комплексом «Кинжал». Там могло был оружие, которое Украине поставляли страны НАТО. В Минобороны РФ сообщали, что военные Луганской народной республики и армия РФ освободили более 90% территории Донбасса, передают «Невские новости».